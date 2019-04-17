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Kızılcahamam kampı 26 Nisan’da Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanları ile teşkilat yöneticileri ve parti yönetimiyle 26-28 Nisan tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek kampın gündemi belli oldu.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti, 31 Mart seçimleriyle birlikte yerel yönetimlerde başlayan yeni döneme ilişkin ilkeleri ve yol haritasını Kızılcahamam kampında belirleyecek. İki gün sürecek kamp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açık konuşmasıyla başlayacak. 

YEREL YÖNETİM SUNUMU 

Erdoğan’ın konuşmasının ardından basına kapalı oturumlara geçilecek. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Çevre Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın yapacağı sunumla devam edecek olan kampın ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuşma yapacak. Hem parti yönetimi, hem de ilgili bakanlar, bundan böyle yerel yönetimler konusunda AK Parti’nin izleyeceği strateji ve takip edilecek yol konusunda hangi ilkelerin esas alınacağı üzerinde duracaklar. 

ÖZELEŞTİRİ YAPILACAK 

Kampın ikinci günü, ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumu ile başlayacak. Sonrasında da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla, partinin izlediği ‘yerel seçim’ stratejisi ve alınan sonuçlarda hangi koşulların etkili olduğu tartışmaya açılacak. Görüş ve önerilerin dile getirileceği bölümde hem teşkilat, hem belediye başkanları, hem de parti yönetim kademelerinde, seçim sürecinde izlenilen politika ve stratejilere yönelik konuşmalar gerçekleştirilecek.

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