AA 03 Mart 2021 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 14:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Saner ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulün ardından basına hitap eden Saner, KKTC olarak Kıbrıs meselesinde ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde olduklarını ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki görüşmelerin bir sonuca ulaşmadığını söyledi.

Saner, "KKTC halkının kurmuş olduğu kendi egemen devletiyle bundan sonraki süreçte de yoluna devam ederken, Türkiye'den almış olduğu güçle birlikte, egemen iki ayrı devlet temelinde bir uzlaşıya her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik ancak bugüne kadar hiçbir sonuca ulaşılmadı. (Nisan'da) 5+BM toplantısında, ana vatan Türkiye ile esas hedefimizin 'egemen iki ayrı eşit toplum' temelinde devam edeceğini tüm dünya ile paylaşmak istiyorum." dedi.

Kıbrıs meselesinde 40 yılı aşkın süredir devam eden çözümsüzlüğün faturasının sadece KKTC halkının çekmesinin dünyadaki hiçbir adil olgu ile bağdaşmadığını vurgulayan Saner, izolasyonlar artında kalan ve Türkiye dışında bir ülkeyle direkt teması olmayan bir ülke olmanın, KKTC'nin kaderi olamayacağını dile getirdi.

- "Bizim IMF'miz yoktur, ana vatanımız vardır"

Saner, "Ana vatan Türkiye'ye bizlere yapmış olduğu her türlü katkı için teşekkür ediyorum. Dünyadaki ülkelerin IMF'si vardır, bizim IMF'miz yoktur, ana vatanımız vardır. Teşekkür ediyorum. Bu yıl da imzalayacağız, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde bütçe açığımızın da karşılanması adına 10 milyar 210 bin lira bütçemizin 2,5 milyarlık kısmı sizlerin sayesinde, destekle kapatılacaktır. Geçmiş yıldan aktarılan 750 milyon lirayı da düşündüğümüzde, 3 milyar 250 milyon liralık katkının, KKTC'nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını açıkça ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın 10-11 Şubat'ta ekibiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Saner, ziyaret sırasında ulaşım, e-devlet, belediyecilik ve yükseköğretim alanında protokoller imzalandığını kaydetti.

Saner, imzalanan protokollerin Türkiye'nin KKTC'ye sağladığı maddi katkının yanında altyapının gelişmesi için de önemli bir adım olacağını vurguladı.

- "Toplam aşı miktarımız 100 bin oluyor"

Başbakan Saner, "Başta bölünmüş yollarımız olmak üzere, diğer taraftan da Ada'yı birbirine bağlayan üçüncü sınıf yollarımız olmak üzere, toplamda 322 kilometrelik üçüncü sınıf diye tabir ettiğimiz yollarımızın, 2021-2022 yıllarında ana vatan Türkiye'nin katkılarıyla yapılacak olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ciddi bir ekonomik daralmanın yaşandığını kaydeden Saner, KKTC'nin de bu süreçte ekonomik olarak etkilendiğini söyledi.

Saner, "Her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye'nin bu konudaki (Kovid-19) yardımları bizler için büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar yapılan yardımlar da Türkiye'nin KKTC'ye ne kadar değer verdiğini ortaya koymaktadır. Bugün 20 bin Kovid-19 aşısıyla tekrardan bizlere destek veriyorsunuz ve toplam aşı miktarımız 100 bin oluyor. Yürekten Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Tüm dünyada aşıya ulaşmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde 100 bin aşıya ulaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Oktay'ın "KKTC aşısız kalmayacaktır" sözünün kendileri için en büyük güvence olduğunun altını çizdi.

Oktay ve Saner'in hitaplarının ardından, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza töreni yapıldı.