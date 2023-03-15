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Politika

KKTC Başbakanı Üstel: Ülkelerimizi iyi bir noktaya getireceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, doğal afetlerin tekrarlanmamasını temenni etti, 'Bu olaylardan da ders çıkararak artık olası bir afet karşısında ülkelerimizi afetten etkilenmeyecek şekle getirmek için ana vatanımızla birlikte iş birliği içerisinde ülkelerimizi iyi bir noktaya getireceğiz düşüncesindeyim.' dedi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
KKTC Başbakanı Üstel: Ülkelerimizi iyi bir noktaya getireceğiz
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Adıyaman'daki otelin enkazında voleybol takımındaki öğrencilerin yaşamını yitirdiği alanda incelemelerde bulunan Üstel, alana çelenk bıraktı.

Üstel, gazetecilere, "asrın felakati"nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 49 insanının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Suçlular adalete teslim olana kadar sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Üstel, "Sözün bittiği yerdeyiz. Şampiyonaya katılmak için 35 kişilik bir öğrenci kafilemiz buraya geldi ve 25 kişisi İsias Otel'de konakladı. Depremin yaşanmasıyla çocuklarımız burada hayata gözlerini yumdular. Hükümet olarak çocuklarımızı kaybettiğimiz otelin yerini ziyaret edelim istedik." diye konuştu.

Üstel, ilgililerden bilgi alıp yetkililerle görüşmek istediklerini dile getirerek, "Hükümet olarak çocuklarımızı yitirdiğimiz İsias Otel'in suçlularının bulunması için hükümet olarak aldığımız kararlar var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine ilettik. Dün de Ankara'da aynı konuyu gündeme getirdik. Buraya da geldik. Bu işin hükümet olarak takipçisiyiz, suçlular adalete teslim olana kadar." ifadelerini kullandı.

Depremlerde ve Adıyaman ile Şanlıurfa'da sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Üstel, "Temennimiz, bu olaylar tekerrür etmesin. Bu olaylardan da ders çıkararak artık olası bir afet karşısında ülkelerimizi afetten etkilenmeyecek şekle getirmek için ana vatanımızla birlikte işbirliği içerisinde ülkelerimizi iyi bir noktaya getireceğiz düşüncesindeyim." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel'e, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik etti.

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