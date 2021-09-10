KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, adadaki 2 devletli çözümü anlatmak için ABD'ye gidecek

AA 10 Eylül 2021 Cuma 11:52 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 11:53

İzmir'in 99. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen Tatar, AA muhabirine, Yunan ve Rum ikilisinin yaptığı hadsizliklere Türkiye ve KKTC'nin yanıt verdiğini ifade etti.

Yunanistan ve iş birlikçilerinin Lozan ve diğer antlaşmalara rağmen kıta sahanlığını artırmaya çalıştığını belirten Tatar, "Bunlar kabul edilemez. Aksi takdirde Türkiye'nin asla kabul edemeyeceği, birtakım durumlar ortaya çıkar. İstanbul'dan Marmara Denizi'nden Doğu Akdeniz'e açılan denizlerdeki yolu tıkamaya kadar gider. Kara suları ya da kıta sahanlığını o şekilde arttırdığında senin orada seyahat etme özgürlüğünü engeller." dedi.

1974 yılında adaya Mehmetçiğin adım attığını hatırlatan Tatar, o günden bugüne artık Kıbrıs'ta 2 devlet olduğunu vurguladı. Tatar, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan 2 ayrı egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğine işaret ederek "Artık ortaklık falan yok. Türkiye de bu siyaseti destekliyor. Federal temelli bir anlayışla bulunamadı ama bulunsaydı çoğunluk azınlığı yönetmeye başlayacak. Zaman içerisinde özellikle Avrupa Birliği'nde olan Kıbrıs Federal Cumhuriyeti tamamıyla Türkiye'den kopartılacak işte o zaman doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin menfaatleri ve Kıbrıs Türk halkının hak hukuk hakkı bizim elimizden çıkacak."

Kıbrıs meselesinde federal anlayışın çözüm olmadığını dile getiren Tatar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve önemli ülkelere her fırsatta 2 ayrı egemen devletten bahsettiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"KKTC'nin tanınması için çalışmalara devam ediyoruz. 18 Eylül'de ekibimle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gidiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da orada olacak. Türkiye ile mutabakata vardığımız 2 devletli çözümü orada farklı ülkelerle paylaşmak için randevular istedim."

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılmasının büyük bir hadsizlik olduğunu vurgulayan Tatar, bu durumu her platformda şiddetle kınayacağını vurguladı.

- "Gerçek tarihi, Kıbrıs'ın Türk çocuklarının bilmesi lazım"

Tatar, 20 yıl önce Kıbrıs'ta uygulanmak istenen Annan Planı sırasında adada barış rüzgarlarının estirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"O zamanın Başbakanı Mehmet Ali Talat idi. Kendisinin talimatıyla tüm tarih kitaplarımız yumuşatıldı. Kitaplarımızdan Kıbrıs'ta yaşanan soykırım, Kıbrıs'taki Rum vahşeti, Türklerin katledilişi ve birtakım gerçek tarih, hemen hemen tamamıyla silinip gizlendi. Karşı tarafla güzel ilişkiler adına, gerçek tarih bizim çocuklarımızdan gizlenmeye çalışıldı. Hala kanaatimce tarih kitaplarımız tam anlamıyla geçmişi yansıtmıyor. Gerçek tarihi, Kıbrıs'ın Türk çocuklarının bilmesi lazım. Bu konuda çalışmalar yapılıyor."

KKTC sınırları içinde bulunan Maraş'ın bir bölümünün hukukun öngördüğü şekilde açılmasının Türk politikası açısından önemli bir adım olduğunu belirten Tatar, bölgeyi şimdiye kadar 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

