İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0232
  • EURO
    37,6873
  • ALTIN
    2714.64
  • BIST100
    9993.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev'le görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

AA3 Eylül 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev'le görüştü
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Seçimlerin özgür ve demokratik bir ortamda yapıldığını ve Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğunu belirten Tatar, yeni parlamento ile Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu kapsamında işbirliğinin başarıyla sürdürüleceğinden emin olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Şuşa'da düzenlenen zirvesine KKTC'nin davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti hatırlatan Tatar, KKTC'nin TDT ile ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği destek ve davetten dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev de tebrikler için Tatar'a teşekkür etti, KKTC'nin TDT kapsamındaki ilişkilerinin gelişmesine destek vereceğini ifade etti.

Azerbaycanlı seçmenler, 1 Eylül'de Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik Meclis için 990 aday yarışmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı olduğu YAP, 68 sandalye ile parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.