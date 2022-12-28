KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Finansmana erişim gibi imkanların kendi esnafımıza verilebilmesi gündemimizde

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu tarafından onuruna verilen çalışma yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Tatar, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin, "KKTC'nin içinde bulunduğu koşularda Türkiye'den sadece 40 mil uzaklıkta olan Kıbrıs'ın sizlerle iş birliğini geliştirmesi ve son yıllarda ortaya konulan büyük başarılar ile sizlerin iradesinin paylaşımı bizler için büyük bir güç kaynağı oluşturmuştur. Hisarcıklıoğlu, her zaman çeşitli organizasyonlarda, toplantılarda KKTC'ye yardımcı olabilmek için ortaya olağanüstü çabalar koymuştur. Kıbrıs'ta artık egemen eşit iki devletin işbirliği ile bir anlaşma olabileceği, bizlerin bağımsızlığı ve özgürlüğünü bütün dünyaya haykırmış durumdayız" açıklamasında bulundu.

"Hepimize yakışan siyasi zemin üzerindeki ekonomik faaliyetleri daha sürdürülebilir hale getirmektir" diyen Tatar, "Daha fazla iş birliği ve KKTC'nin avantajlı olduğu çeşitli sektörlerde başta turizm, tarımsal faktörler, öğrenci akışı, bilişim alanındaki çeşitli gelişmeler ile yazılım ve buna benzer teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar bir potansiyel güçtür. Finansmana erişim gibi bir takım imkanların da KKTC'de bizim kendi esnafımıza, iş insanımıza verilebilmesi zaten gündemimizde. Bu konuda açılımlar yapılmaktadır. Bizim temennimiz, aramızdaki bağların güçlenmesi için siz değerli iş insanlarımızın çeşitli alanlarda iş birliği yapması ve KKTC'nin ekonomik yapısını daha da sürdürülebilir bir hale getirmek" dedi.

Finansmana erişim imkanlarına ilişkin soru üzerine Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmakta olan bazı avantajlı kredilerle ilgili olarak görüşmelerde bir noktaya gelmiştik. Düşük faizli, uzun vadeli. İş insanlarımızın, esnafımızın ödeme kabiliyetine göre birtakım cazip teklifler şu anda gündemdedir. İnşallah yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Bunlar bizim için fevkalade önemli ve değerlidir. KKTC'de biz Türk lirası kullanıyoruz. Bunun için zaman zaman bu faizlerden dolayı sıkıntılar olabiliyor. Onun için burada uygulanan imkanların KKTC'ye de aynı şekilde yazılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Müracaatların değerlendirilmesinin zaman alabileceğini söyleyen Tatar, "Şu anda başladığını biliyorum. 6 Aralık'tan sonra aramızdaki ticaretin Türk lirası olarak yapılması karara bağlanmıştır. Yürürlüğe girmiştir" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise, çalışmaların dört ana başlık atında gruplandırılabileceğini ifade ederek, "İlk olarak Kuzey Kıbrıs ekonomisi kendi ayakları üzerinde durabilmelidir. Bunun için de güçlü bir özel sektöre ihtiyacı vardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile kurmuş olduğumuz 'Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu' ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Pandemi şartlarında bile çalışmalarını başarıyla sürdürmüştür. İkinci olarak bizce Kuzey Kıbrıs, yatırım ortamı olarak dünyanın en iyisi olmak zorundadır. Kuzey Kıbrıs'ta kurulan Yatırım Danışma Konseyi, yatırım ortamı için daha cesur kararlar alarak, Kuzey Kıbrıs yatırım ortamını daha da iyileştirebilecektir. Bu konuda biz Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Üçüncü konu, Türkiye'de ekonomik ve sosyal aktörlerin bir araya geldiği 'Karma İstişari Komitesi' modelinin Kuzey Kıbrıs'ta kurulması için muhataplarımızla görüşüyoruz. Dördüncü husus, Kuzey Kıbrıs'ın dünya ile bütünleşme çabalarına destek olmak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak yer aldığımız her uluslararası ortamda Kuzey Kıbrıs'a uygulanan haksız ambargoları gündemimizde tutuyoruz" diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Omaç Cin, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve davetliler yer aldı.