KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ile ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi

AA 03 Kasım 2020 Salı 23:42 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 23:42

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi lideri Anastasiades'in ilk yüz yüze görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti.

Saat 19.10'da başlayan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

- İLK KEZ GAYRİRESMİ OLARAK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPMA FIRSATI BULUNDU

Görüşmenin ardından BM'nin Kıbrıs'taki Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spehar'ın ev sahipliğinde samimi bir havada geçen toplantıda, Tatar ile Anastasiadis'in birbirlerini tanıma ve ilk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatını buldukları ifade edildi.

Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis'in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayriresmi 5 (3 garantör ülke ve Kıbrıs'taki iki taraf) + BM toplantısı yapma taahhüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.