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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'daki temaslarını tamamlayarak ülkesine döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını tamamlayarak KKTC'ye döndü.

AA31 Mart 2023 Cuma 22:15 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'daki temaslarını tamamlayarak ülkesine döndü
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Tatar'ı Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar karşıladı.

Londra'da vereceği konferans öncesinde Rum öğrencilerin protestosu ve engelleme girişimine maruz kalan Tatar'ı karşılayan vatandaşlar, destek gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk ve KKTC bayrakları ile pankartlar taşıyan grubun, Tatar'ın VİP Salonu'ndan çıkışı sırasında "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak", "Ersin Tatar yalnız değildir" ve" Tatar seninleyiz!"" şeklinde sloganlar attıkları duyuldu.

Kendisine destek için gelenlere yönelik bir konuşma yapan Tatar, "Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve adalet mücadelesini asla bırakmayacağım. Engelleme ve protestolar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında mücadelesini sürdürmesini engelleyemez. Ülkeme selametle dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Buraya bana destek için gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Londra'da Yunanistan bayrakları ile gösteri yaparak kendilerini engellemeye çalışan grubun seslerini kısmak için çaba gösterdiğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğimizi, varlığımızı, hakkımızı, kırmızı çizgilerimizi sadece duymak değil, duyurmamıza bile tahammül edemiyorlar." diye konuştu.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Ersin Tatar

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