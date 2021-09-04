KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyareti etti

AA 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:41

Tatar, Türkiye Barolar Birliğini (TBB) ziyaret ederek, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Feyzioğlu ile açıklama yapan Tatar, TBB'yi ziyaretinden memnuniyetini dile getirdi.

Tatar, görüşmede Maraş açılımı başta olmak üzere KKTC'ye uygulanan izolasyonlar ile önündeki engellerin nasıl aşılabileceğinin ele alındığını aktardı.

Hukuk ve insan hakları gibi kavramların her gün önlerine geldiğine işaret eden Tatar, son günlerde pasaport meselesinin gündemde olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türklerin 1960 anlaşmalarına bağlı olarak geçmişte Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu aldıklarına dikkati çekerek, "Bildiğiniz gibi Rum Yönetimi lideri (Nikos) Anastasiadis, ortaya koyduğum siyaset, Maraş açılımı ve diğer boyutlarıyla bize bir tehdit unsuru öne sürebilmek için 'pasaportları iptal edeceğim' şeklinde açıklamalarda bulundu. Benim şahsen bir sıkıntım yok. Çünkü ben bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaportunu yıllardır kullanmıyorum." dedi.

Feyzioğlu ile yaptıkları görüşmede bunu da ele aldıklarını aktaran Tatar, Rum kesiminin böyle bir hakkının olmayacağının ortaya çıktığını ve bunun mücadelesinin verileceğini söyledi.

- "BİZ MARAŞ AÇILIMINI İNSAN HAKLARININ DA YERİNE GETİRİLMESİ BAĞLAMINDA DESTEKLEDİK"

İki yıl önce bulundukları salonlarda Maraş açılımını değerlendirdiklerini kaydeden Tatar, "Maraş açılımını gerçekleştirdik. Biz Maraş açılımını insan haklarının da yerine getirilmesi bağlamında destekledik ve meseleyi buralara kadar getirebildik." dedi.

Tatar, "İnsan hakları bakımından, bunun iadesi açısından 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bugün sabah yaptığımız toplantıda değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir ada ekonomisi olan KKTC'yi de etkilediğini dile getiren Tatar, "Türkiye'nin de desteğiyle bu pandemi koşullarında da ayakta durmayı başaran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inşallah pandemi sonrasında daha yükselecek ve dış yatırımlarla kendi ekonomisini destekleyebilecek." diye konuştu.

Tatar, KKTC'nin kalkınabilmesi için Türkiye'nin desteğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rekabet gücümüzü artırmak, altyapı yatırımlarını tamamlayabilmek, daha fazla başarılı şekilde rekabet edebilmek, ithalatı azaltabilmek, ihracatı çoğaltabilmek, dolayısıyla orada üretken ve geleceğe özgüvenle bakabilen bir ekonomik yapı ve refahının artırılması, müreffeh yaşamın geleceğe kalıcı şekilde taşınabilmesi, daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin yüreğinde olandır, temennimizdir."

- "HEM ALDIĞIMIZ TEDBİRLER HEM DE BİRAZ DA RÜZGARIN ETKİSİYLE KIYILARIMIZA BU PETROL SIZINTISI GELEMEMİŞTİR"

Bir taraftan bu mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Tatar, "Aynı zamanda (KKTC), Türkiye'nin de bir bakıma Doğu Akdeniz'deki bir temsilcisidir." dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun geleceğe yönelik büyük menfaatlerinin olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" sözünün ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin KKTC ile iş birliği yaparak Mavi Vatan'da haklarını savunmasının önemini anlatan Tatar, "Bugün Geçitkale'de İHA ve SİHA'larımıza verdiğimiz işletme hakkıyla Doğu Akdeniz denetlenebiliyor." dedi.

Tatar, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin, "Kıbrıs'ımızın Karpaz ve Gazi Mağusa sahillerini tehdit altına almış ama hem aldığımız tedbirler hem de biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İHA'ların gökten çektiği fotoğraflarla edindikleri bilgilerin hareket kabiliyetlerini güçlendirdiklerini belirten Tatar, KKTC'nin Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaptığı iş birliklerinin çok değerli olduğunu söyledi.