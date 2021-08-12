KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Büyükelçi Başçeri'ye yönelik tepkileri kınadı

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:30

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Büyükelçi Başçeri'nin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğiyle 11 Ağustos'ta düzenlenen "Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi Paneli" etkinliğinde yaptığı konuşmaya yönelik tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ertuğruloğlu, "Gerçekleri vurgulayan Sayın Büyükelçi'nin her cümlesinin altına imzamı atarım. Bu gerçeklerin ifade edilmesinden rahatsız olduğu anlaşılan kesimlerin, Sayın Büyükelçi'ye çok çirkin, seviyesiz ve haddini aşan ifadelerle saldırılmasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

KKTC eğitim sisteminin bilim ve tarihi gerçekler temelinde oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, birilerinin kendi taraflı siyasi inanç ve çıkarları temelinde bir sistem hedefiyle hareket etmeleri neticesinde bugünkü sorunların yaşandığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, bu sorunlara ve nedenlerine işaret eden Büyükelçi'nin, söz konusu "hakaretlere" maruz bırakılmasının manidar olduğunu vurgulayarak, "Saldıranlar, sorunların yaratıcısı ve sorumlularıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Başçeri'nin sözleri

Büyükelçi Başçeri, panelde yaptığı konuşmada, milli olmayan hiçbir şeyin evrensel olamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Maalesef çeşitli saiklerle 2000'li yılların başından itibaren KKTC'de tarih öğretiminde yaratılan boşluğun yeni nesilleri manevi ve milli değerlerden uzaklaştırdığını görüyoruz. KKTC'deki tarih öğretimindeki bu boşluğun ortadan kaldırılmasında mensup olduğu milletin, hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanmasının gerektiğini düşünüyoruz."