AA 03 Mart 2021 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:29

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmen, idari personel, akademisyen ve diğer çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılmasının ardından, nisanda yüz yüze eğitime başlamayı planladıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, eğitimciler ve bu alanda çalışanların aşılanmasıyla yüz yüze eğitime başlamaya yönelik planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi, KKTC'de de uzaktan eğitime geçildiğini belirten Amcaoğlu, bununla ilgili çeşitli sıkıntıların yaşandığını ifade etti.



Amcaoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile istişareler sonucunda, KKTC'deki üniversitelere kayıtlı ve çevrim içi eğitim alan Türkiye'den 30 bine yakın öğrenci ile diğer ülkelerden uygulamalı eğitim sonucunda mezun olma durumu olan 10 bine yakın öğrencinin ülkeye getirilmesi için çalışmaların uzun süredir tartışıldığını kaydetti.

Bakanlar Kurulundan 13 Şubat'ta geçen önergeyle uygulamalı fakültelerden mezun olabilecek üniversite öğrencilerinin Ada'ya getiriliş şartlarının belirlendiğini söyleyen Amcaoğlu, öğrencilerin son 72 saatte yapılmış PCR testiyle uçağa binebileceğini ve geldikleri ülkeye göre 10 ila 14 arasında karantinada kalacaklarını anlattı.

Amcaoğlu, 20 yılı aşkın süredir emek sarf edilen, teşvikler verilen ve en önemli hizmet sektörlerinin başında gelen yükseköğretim sektörünü tekrar ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizdi.

Bakan Amcaoğlu, "Nisanda yüz yüze eğitime başlamayı planlıyoruz. Martta Ada'ya gelen öğrenciler, özellikle son sınıftaki öğrenciler, teorik derslerini yüz yüze eğitime geçinceye kadar online olarak almaya devam edecekler. Nisan ayının ilk haftasından başlamak kaydıyla fakültelerindeki uygulamalı eğitimlerine seyrekleştirilmiş olarak devam edecekler." dedi.

Yükseköğretimin KKTC'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, tüm sektörlerin de yükseköğretimle bağlantılı olduğuna dikkati çekti.



Amcaoğlu, mart ayında 17 bin 550 öğrencinin getirilmesinin öngörüldüğünü, şu ana kadar 4 bin öğrencinin Ada'ya getirildiğini ve minimum 10 bin öğrencinin KKTC'ye gelmesi için planlanma yapıldığını dile getirdi.



Öğrencilerin getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonun yapıldığını, kimsenin hata yapma şansının olmadığını, bir hatanın hem eğitim hem de ülkenin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Amcaoğlu, Bakanlık olarak ilköğretim, ortaokul ve liselerdeki 53 bin öğrenciye yeniden eğitim vermek için çalıştıklarını, bu konuda Kovid-19 aşılamalarının önemli olduğunu vurguladı.

KKTC'de aşılamanın başlamasının hemen ardından Bakanlık olarak ilçeler bazında yaptıkları aşı planını Sağlık Bakanlığına ulaştırdıklarını söyleyen Amcaoğlu, eğitimin devamı için okullardaki öğretmen, idari personel, akademisyen ve çalışanların tamamının aşılanması gerektiğine işaret etti.

- "155 BİN 500 KİŞİYİ, SOKAĞA EĞİTİM İÇİN İNDİREBİLECEĞİZ"

Amcaoğlu, "Öğretmen, idari personel, akademisyen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 20 bin 500 kişi aşılanırsa 53 bine yakın ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi ile 82 bin yükseköğretim öğrencisini, toplamda 155 bin 500 kişiyi, sokağa eğitim için indirebileceğiz. Riskleri en aşağıya çekerek eğitimin tekrardan sekteye uğramaması için yapılması gerekenleri talep ediyoruz." diye konuştu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in Türkiye ziyaretinin ardından aşı tedariki ve aşılama planıyla ilgili bir yol haritasının ortaya çıkacağını belirten Amcaoğlu, nisan ayının ilk haftalarına kadar eğitim sektöründeki kişileri aşılamayı planladıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenler, akademisyenler ve diğer çalışanların aşılanmasıyla okulların kapılarını açmak istediklerini, daha sonra aşı tedarikiyle tüm öğrencileri aşılamayı hedeflediklerini ve uzmanların da kendilerini bu şekilde bilgilendirdiğini anlattı.

- "ATACAĞIMIZ HER ADIMI TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK İLE İSTİŞARE EDİYORUZ"

Amcaoğlu, "Atacağımız her adımı Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile istişare ediyoruz. Onların da bilgi ve deneyimlerine başvuruyoruz. KKTC her alanda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle iş birliği yapan bir devlettir. Özellikle eğitim alanında atılacak her adımı başta Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK yetkilileriyle masaya yatırıyoruz." şeklinde konuştu.

KKTC'deki çevrim içi eğitimle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Amcaoğlu, bu konuda bir çocuğun dahi erişim noktasında sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

- "ÖĞRENCİLERİN BU SAATTEN SONRA YAŞAYACAKLARI SIKINTILAR BİZİM SIKINTIMIZDIR"

Yurt dışından gelecek öğrencilerin ailelerine de seslenen Amcaoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya eğitim için gelecek olan her çocuk, bizim çocuğumuzdur. Öncesinde annesi ve babasının canı ve cananadır, sonrasında KKTC'nin evladıdır. Aileler bundan kesinlikle herhangi bir endişe duymasın. Eğitim için KKTC'ye gelen öğrencilerin bu saatten sonra yaşayacakları sıkıntılar bizim sıkıntımızdır, tarafımızdan takip edilecektir. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimini alabilmeleri için, harfiyen yapılması gerekenler yerine getirilecektir."

Amcaoğlu, bu yıl eğitimini tamamlayanlara sağlıklı bir mezuniyet, eğitimine devam edecek öğrencilere de başarılar diledi.