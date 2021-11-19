İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,1172
  • EURO
    12,5352
  • ALTIN
    664.966
  • BIST100
    1731.65
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • KKTC ve GKRY arasında önemli anlaşma! İmzalar atıldı
Politika

KKTC ve GKRY arasında önemli anlaşma! İmzalar atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, Ada genelinde 5G sinyallerinin kullanılması konusunda anlaştığı bildirildi.

AA19 Kasım 2021 Cuma 16:12 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 16:19
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yayıncılık ve Telekomünikasyon Teknik Komitesi tarafından iki yıldır sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis'in Adada 5G sinyallerin tanıtılmasına imkan sağlayacak anlaşmayı onayladığı duyuruldu.

Anlaşma uyarınca, Avrupa Birliğinin de desteğiyle televizyon verici frekansları 700 megahertz (MHz) bandından çıkarılarak analogdan dijital yayına geçirilecek, eski 700 MHz'lik frekans bandı da 5G mobil hizmetlere ayrılacak.

Söz konusu anlaşma, KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar tarafından imzalandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.