KKTC'de hükümet kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, görüşmelere başladı

AA 2 Kasım 2021 Salı 23:44 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 23:46

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ve beraberindeki heyet, ilk ziyaretini Halkın Partisi'ne (HP) yaptı.

Sucuoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüştü.

Açıklama yapan Sucuoğlu, siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra bu akşam veya en geç yarın sabah bazı şeylerin netleşeceğini söyledi.

Sucuoğlu, "Hem kurulacak hükümet modeli, hem de seçim tarihi aşağı yukarı netleşir diye düşünüyoruz. Bunların netleşmesinin ardından pazartesi mecliste gereken adımların atılabileceğine inanıyoruz." dedi.

HP ile alternatif hükümet modellerini görüştüklerini kaydeden Sucuoğlu, erken seçim hükümeti kurulması konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, soru üzerine, teknokrat hükümetine de sıcak bakmadıklarını belirtti.

Özersay ise, mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğunun oluşturacağı geniş tabanlı hükümet modelinden yana olduklarını ve bunu önerdiklerini kaydederek "Murat ettiğimiz şey, memleketin bir an önce erken seçime gitmesi ve politik iradenin yenilenmesidir." dedi.

Sucuoğlu, daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

TDP ile görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Sucuoğlu, erken seçim tarihinin netleşmesi ve erken seçime kadar nelerin yapılması gerektiğinin bugünkü toplantıda ele alındığını kaydetti.

Sucuoğlu, erken seçime kadar Meclis alt komitelerinden oy birliğiyle geçen yasa tasarılarını meclisten bir an önce geçirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, hafta sonuna kadar hükümet çalışmalarını tamamlamayı ve Bakanlar Kurulu'nu oluşturmayı planladıklarını vurguladı.

Özyiğit ise, ülkenin bir seçime gebe olduğuna işaret ederek, UBP heyetiyle bugün yaptıkları toplantıda bu konudaki görüş ve düşüncelerini paylaştıklarını aktardı.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, sonrasında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret etti.

Sucuoğlu, erken seçimin 9 Ocak 2022'de olabileceğinin ortaya konulduğuna işaret ederek, "Erken seçim tarihi konusunda zamanlama açısından bir sıkıntı olabilir. Ancak en önemlisi, bu 2 aylık süreçte kurulacak olan yeni hükümetle Meclis'te bekleyen yasaların değerlendirmesidir." dedi.

Ataoğlu ise, erken seçimin en erken sürede yapılması konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

- CTP "bir an önce erken seçim" istiyor

Sucuoğlu, daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, meclisin miadını doldurduğuna inandıklarını belirterek, erken seçim tarihinin en erken zamanda ortaya çıkması yönünde görüş paylaştıklarını ifade etti.

Erhürman ise, CTP olarak "bir an önce erken seçim" dediklerini ve CTP'nin herhangi bir hükümet formülünün içinde olmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, son olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Millet Partisi'ni ziyaret ederek, temaslarını tamamladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Kasım'da hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na vermişti.