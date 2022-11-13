KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yaşanan hain saldırı sonucu yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerken, şahsım ve halkım adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de yayımladığı taziye mesajında olaydan duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, Türkiye ile dayanışma duygularını paylaştı.

İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendiğini belirten Töre, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kuruluşunun 39. yılını kutlama arifesinde yaşadığımız bu elim hadise yüreklerimizi burkmuştur. Bilinmelidir ki, Türk milletine karşı yapılan her türlü bölücü girişim milletimizin azim ve kararlılığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır. Türk milletini bölmek isteyenlerin bu ve bunun gibi alçak planları, emellerine ulaşamayacaktır. Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanının yanındadır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da mesajında "Anavatanımızın huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC hükümet kabinesinde yer alan bakanlar da birer mesaj yayımlayarak, Türkiye'ye taziye ve dayanışma dileklerini iletti.