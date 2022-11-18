İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6169
  • EURO
    19,2586
  • ALTIN
    1046.67
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • KKTC'nin gözlemci üyeliği! Başkan Erdoğan: Aile fotoğrafı tamamlandı
Politika

KKTC'nin gözlemci üyeliği! Başkan Erdoğan: Aile fotoğrafı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA18 Kasım 2022 Cuma 20:05 - Güncelleme:
KKTC'nin gözlemci üyeliği! Başkan Erdoğan: Aile fotoğrafı tamamlandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.