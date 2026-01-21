CANLI Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Şov peşinde olduklarını emekliler biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Meclis çalışmalarımız yoğun tempoda sürüyor. Milletin emanetine sahip çıkıyoruz.

* Allah bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın.

* Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz, Meclis İç Tüzüğü ile bağdaşmayan tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu bir şekilde hareket ediyor, milletimize karşı sorumluluklarımızı layıkıyla ifa etmeye çalışıyoruz.

* CHP jet sosyetesinin ne milletle, ne devletle ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

* Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin; kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların, yolsuzluk ve israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor.

* Aynı şekilde milletimiz, bizim samimiyetimizi, bizim hüsnüniyetimizi, kendisi için elimizden geleni yaptığımızı da gayet iyi biliyor.

* En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

* Emeklilerimizin taleplerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bir kulağımız her zaman emeklimizde oldu. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz.

* Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmediğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. İnşallah tüm dünyayı kasıp kavuran bu fırtınadan alnımızın akıyla çıkacağız.

* Biz meydanlarda emeklilerimize şunu vereceğiz, bunu vereceğiz diye söz verip bugün işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Biz seçim dönemlerinde halkçı, görece gelince rantçı olanlara da benzemeyiz.

* Suriye'den İran'a, Yemen'den Kuzey Avrupa'ya uzanan geniş bir alanda dikkatle takip etmemiz gereken olaylar cereyan ediyor.

* Sadece geçen yıl burs ve kredi desteği olarak üniversite öğrencilerimize 34 milyar 14 milyon lira ödeme yaptık.