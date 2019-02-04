'Koalisyon güçlerine asla güvenemeyiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Özel” TRT ortak yayınında Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata’nın sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI: 15 Temmuz, gerçekten milliyetperver, vatansever olanlarla, milletin düşmanı olanların mücadelesidir. O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla, Milliyetçi Hareket Partisi tabanıdır. Çünkü bu işi bir milli ruhla yaptılar. Ben her zaman bir şey söylüyorum özellikle bizim Milliyetçi Hareket Partisi’yle azami müştereklerimiz var. Ama diğerleriyle bizim böyle bir müştereğimiz yok. Diğerlerinin ise birbirleriyle inanın bırakın azami müştereklerini, CHP’nin HDP ile azami müştereği olabilir. Ama ne İyi Parti’yle, ne Saadet’le böyle bir birlikteliğinin olacağına bir ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir.

GELMİYORDU…: Onun için de Sayın Bahçeli biliyorsunuz onlara ‘zillet’ ittifakı diyor. Ben de onlara ‘illet’ ittifakı diyorum. Ama bizimki Cumhur İttifakı’dır. Cumhur olarak bu milletin geneli ve biz burada hayırda ittifak etmişiz. Burada bütünleşmişiz, burada bir olmuşuz, beraber olmuşuz. 7 Ağustos’tan itibaren başlayan bir ittifak bu. 7 Ağustos’ta beyefendi oraya Bay Kemal nasıl geldi biliyor musunuz Ben kendisini davet ettim. Önce gelmiyordu ve gelmeyeceğini de bildirdiler. Son anda cuma akşamı döndüler. Demek ki çok baskı yapıldı kendisine ve o mahfillerin yaptığı baskı neticesinde son anda geleceği bildirildi. Bunu da milletimin bilmesi gerekir diye açıklıyorum.

BEKA MESELESİ: Cumhur İttifakı’nı ülkemizin bir beka meselesi olarak görüyoruz ve burada bir ortak beka kaygımız var. Bu ortak beka kaygımızla birlikte ve gelecekle ilgili müşterek birçok değerlerimizi ortaklaşa ortaya koyabiliyoruz. Diyorum ki bizim bu ittifakımız temennim ve duam o dur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur. Çünkü bizim birliğe, beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. 7 düvel dikkat edin Türkiye’ye karşı mücadele veriyor. İşte biz bu mücadelelere pes etmememiz lazım. Bu mücadelede asla kayba uğramamamız lazım.

ASLA İZAHI YOK: HDP kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlardır, ne İstiklal Marşı’mızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde derneklerin, resmi kurumların bu tür etkinliklerinde İstiklal Marşı’nı okumak zillet midir, o şereftir ya. O şeref de şerefli olanlara yakışır. Zorla, korku belasına, bakıyorsunuz şimdi bir tane bayrağımızı, ufak bir tane gelip kongrelerde salonda bazen, herhalde birileri uyarırsa asıyorlar. Ama diğerlerinin böyle bir sıkıntısı var ve böyle bir şeyi yapamazlar, yapmazlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bunlarla beraber olması zaten anlatılır gibi değil. Hele hele tabii İyi Parti’nin, Saadet Partisi’nin bunlarla beraber iş tutması o da tabii izahı mümkün olan değildir. Eğer buradaki çıkarda, pazarlıkta eğer menfaatler iyi derecede ortaya çıkıyorsa, oradan bir şeyler koparabiliyorlarsa oraya gidebiliyorlar tabii.

GÜVENLİ BÖLGE: Türkiye’nin kuzey Suriye politikası, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz. Ne yazık ki şu anda koalisyon güçlerinin böyle bir derdi, böyle bir hesabı yok. Bir defa bizim için Ayn el Arap’tan Kamışlı ve doğuya doğru giden bu koridoru biz özellikle güvenli bölge olarak ele alıyoruz. Sayın Trump’ın da ifade ettiği gibi 30-32 kilometre derinliğinde.

TRUMP SÖZ VERDİ: Sayın Trump’ın, ‘Fırat’ın doğusundan çekileceğiz, çekiliyoruz’ sözü var. Temenni ediyorum ki bunu kısa zaman içinde hallederler. Çünkü biz, tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda her türlü hazırlığımız var. Münbiç’ten 90 günde çıkacağız dediler. Ama o 90 gün neredeyse 9 ay oldu, çıkmadılar. ‘Niye çıkmıyorsun?’ deyip de buraya operasyon yapacak durumda değilsiniz. Çünkü hepsinin bir maliyeti var.

TERÖR KORİDORU: Bu bölge PYD ve YPG tarafından terör koridoru olarak kullanılmak isteniyordu. Biz gerek Celabrus, El Bab harekatıyla, gerek Afrin operasyonlarıyla bu işi ortadan kaldırmış olduk. İdlib’de bunu çok daha sağlam zemine oturtmuş olduk. Eğer İdlib’de de o kararlı duruşumuz olmamış olsaydı, en az 300-400 bin İdlib halkı da nereye gelecekti, ya sınırımıza veya sınırı aşmak durumunda kalacaktı ve içeri girecekti.

HEDEF AKDENİZ’Dİ: Sayın Trump’ın da geri çekilme operasyonuyla ilgili olarak birileri burayı kaşıma durumunda kalıyor, tabii bunlar da süreyi uzatıyor. Sayın Obama’nın döneminde güvenli bölge olayını o zaman gerçekleştirmiş olsaydık zaten hem bizim halkımızın huzuru yerinde olacaktı. Niye, ‘Bizim böyle bir sıkıntımız zaten yok’ diyecektik. Ama öyle oldu ki 100’ün üzerinde biz de insanımızı kaybettik. Zira buralara kadar terör örgütleri sızdı. Bunların asıl amacı çok daha ileri gidiyorum, aslında en doğudan en batıya doğru, Afrin’in kuzeyinden Akdeniz’e inmekti. Terör örgütleri Afrin’de ne oldular? Baktılar ki olacak gibi değil, Afrin’den çıkma kararı aldılar. Biz dik durmasaydık, operasyonları sağlam yapmasaydık o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz’e ineceklerdi.

ABD’de öyle şahinler var ki, onlar da diyorlar ki ‘Burayı Türkiye’ye vermek doğru değil. Biz veya belirleyeceğimiz koalisyon güçleri bunu yapsın’. Biz bir defa koalisyon güçlerine güvenemeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu teyit ediyor. Ne senin burayı güvence altına alacak askerin var ne de lojistik olarak bu kadar imkanın var. Bu konuda samimiyseniz, biz madem NATO’da beraberiz, stratejik ortağız o zaman bu desteğe lojistik olarak bize siz vereceksiniz, tampon bölge dediğimiz burayı Türkiye’ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini zaten sağlarız. Güvenli bölgeyi de tampon bölgeyi de sizlerle beraber yönetiriz. Ama biz koalisyon güçlerine burayı terk edemeyiz. Çünkü bizim kendimizi güvende hissetmemiz lazım.

FETO’NUN İADESİ: Dışişleri Bakanlığı olsun, ikili görüşmelerde olsun terörist başının Türkiye’ye verilmesinin gerekliliğini defalarca kendilerine vurguladık. Çünkü başka şüpheler artık tezahür etmeye başladı. Bu konuyu gündeme getirmemiz FBI’yı devreye getirdi. FBI’ın bazı çalışmalarına bizler de tanık olduk. Temenni ederim ki FBI’ın çalışmaları neticesinde bir karar çıkması sağlanabilir.

GERÇEKLERİ GÖRÜN: FETÖ’ye gönül veren vatandaşlarımın hala bu hassasiyeti anlamamalarını anlamak mümkün değil. Bunlar adeta tapıyorlar, sıkıntı burada. Hakkında öyle eserler yazmışlar ve yazmaya devam ediyorlar ki bunu müceddid ilan ediyorlar.Bunu bizim konuşmamız, belki ağır olacak ama artık bunu söylemek zorundayız; buna hala körü körüne inanan, arkasından giden haşa tapan insanlar gerçekleri öğrensinler. Bazı eserler önümüze getiriliyor, şoke oluyoruz.

HENÜZ TEMİZLENMEDİ: FETÖ bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma Geldi. Neyle? Para, para... Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor, adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor. FETÖ tamamen temizlendi diyemeyiz. Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde, devletin çeşitli kurumlarında, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Onun için kolay değil. Bu adeta metastaz yapmış.

KAŞIKÇI CİNAYETİ: Ülkemizde cereyan etmiş bir olay olması hasebiyle bizi ciddi manada rahatsız eden bir olay. (Katil zanlısı) Bu 22 kişinin içinden şu anda hayatta olmayanlar olabilir. Yargı kararlarını görmüş değiliz şu anda. Söyledikleri şey ‘22 kişi şu anda tutuklu’. Buna rağmen bazı duyumlarımız var, belki bazılarını da götürmüş de olabilirler. Trafik kazası kurbanları da olabilir. Çünkü sistem çok garip çalışıyor.

SES KAYDI: Çok korkunç. Tahammül edilir gibi değil. Kendi istihbaratçısı diyor ki; ‘Bu bir felaket. Bunlar morfinlenmiş. Bunu, sağlıklı birisi yapamaz’ diyor. Zaten bu operasyonu yapanın adli tıp mensubu bir yarbay olduğu belli. ‘Ben bu işleri, kesip, biçmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunu bu şekilde yaparken insanın yüreği ağzına geliyor. Bu ne vahşettir. Bütün bu vahşet karşısında ABD’nin sessizliğini anlayamıyorum. Biz bu ses kaydını ABD istihbarat örgütü CIA’ye de dinlettik. CIA’in başkanı da bunu kongrede anlattı. Benim istihbarat başkanım da kongreden 7 senatöre bunları anlattı. Biz istiyoruz ki her şey açığa çıksın. Ortada bir vahşet, cinayet var. Niye gizliyorsunuz? Neden gizliyorsunuz?”

HAL YASASI: Büyük şehirlerde soğutma sistemleriyle modern haller kurulmasının, ürünlerin sağlıklı şekilde halka ulaşmasını sağlayacağız. Bunları yaptığımız zaman bu sıkıntıları da büyük ölçüde aşacağız. Biliyoruz ki vatandaşım, tarımla uğraşan halkım, domatesi 2 liraya, 3 liraya orada satıyor, ama öbür tarafta 8 liraya, 9 liraya, 10 liraya, hatta bazen daha da yüksek fiyatla satıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan, tefeciden kaynaklanıyor. Bu işi böyle sürdürmek mümkün değil. Bu işin üzerine üzerine gidiyoruz. Kimse siyasi endişeye kapılmamalı. Çarşı pazar da ‘Markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun.’ diyerek vatandaşımızı sömürmemeli.”

SOÇİ’DE YENİ ZİRVE: Putin ile malum Moskova’da bir araya geldiğimde yine İstanbul zirvesini andık ve ayın 14’ünde de Soçi’de bir araya geleceğiz. Soçi’de daha önce başlattığımız zirvenin ikinci turuna başlayacağız ve yine orada da Rusya, Türkiye, İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız.

REFORM ŞART: Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ‘ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum’ diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil. Yerel belediyecilikte çok ciddi bir reformu yapma zorunluluğumuzun da olduğuna özellikle inanıyorum. Temennim odur ki bu seçimlerden alacağımız dersle, bu seçimler neticesinde elde edeceğimiz kazanımlarla inşallah gelecekte bunun da hazırlıklarını yapar, adımlarını atarız.