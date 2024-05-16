Kobakhidze Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
SLOVAKYA BAŞBAKANI ROBERT FİCO'YA SALDIRI
Dost Gürcistan halkının 10 gün sonra icra edeceği bağımsızlık gününü şimdiden kutluyorum. Bugün iki dost komşu ve stratejik ortak olarak önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi değerlendirmeleri paylaştı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan üzücü bir haber aldık. Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorumhttps://t.co/KCNOzKSR1h pic.twitter.com/5STbAbnZTq— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 16, 2024
HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde ise yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçiren Bakü Tiflis Kars demiryolunun yeniden tam kapasite faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin hala getirecek çalışmalar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç şebekelerinin ensesinde olmaya devam edecektir.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini anlattı. Türkiye olarak gelişmelerin... pic.twitter.com/EKiqNrG360— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 16, 2024
FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ
Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği insanlık mücadelesini tüm insanlığın desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'de destek gösterilerini çok anlamlı buluyorum. Henüz Filistin devletini tanımayan devletleri bunu yapmaya davet ediyorum.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde güvenlik işbirliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durdukhttps://t.co/KCNOzKSR1h pic.twitter.com/6dYLjMdhlL— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 16, 2024