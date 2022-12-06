Kobani ve İdlib'de tedbirler alındı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

TİSK'in 28'inci genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.

İktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetini dikkate alan politika izlemeye dikkat ettik.

Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adalet ve hakkaniyeti elden bırakmadan orta yolu bulmaya gayret gösterdik. TİSK temsil ettiği işverenlerin katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. Sadece rapor yayımlayan birileri gibi, demeç veren kuruluş olmanın ötesine geçerek ülkenin ve milletin sıkıntılarının çözümünde fiilen görev alması bunun sebebidir. Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik.

Siyasette, ekonomide kendi kararlarını kendi veren bir Türkiye var. Dün açıklanan enflasyon iyileşmenin başladığını gösteriyor. Önümüzdeki şubat ayından itibaren kontrolü daha kolay hale gelecektir.