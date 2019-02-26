Kocamaz DP’den de aday olamadı

Mersin’de İP’ten Büyükşehir belediye başkan adayı olan Kocamaz, zamanında başvurusunu yapmayınca hülle yaparak Demokrat Parti’den (DP) aday olmuştu. Kocamaz’ın, DP listelerinden aday olmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kurulu’na 5 itiraz dilekçesi verildi. İtiraz dilekçelerinde Kocamaz’ın Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. Maddesine göre başka bir partiden aday gösterilemeyeceği ifade edildi.

YSK KARARI VAR

İl Seçim Kurulu, dün yaptığı toplantıda başvuruları görüştü. Kurul, Kocamaz’ın daha önce bir başka partiden adaylık başvurusu yaptığı, bu başvurunun da zamanında yapılmadığını hatırlatarak, bir başka partinin listesinden aday olamayacağına hükmetti. Karara YSK nezdinde itiraz hakkı bulunuyor. YSK’nın vereceği karar ise kesin hükmünde. İP’in listeleri zamanında İl Seçim Kurulu’na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan Burhanettin Kocamaz, hülle yaparak DP’den aday olmuştu. Ancak daha önce Star’ın da gündeme getirdiği 2004 tarihli YSK kararı, bir başka parti listesinden adaylığın mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

Star, geçen hafta, YSK’nın 2004 yılındaki kararını manşetten vererek Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağını sayfalarına taşımıştı.