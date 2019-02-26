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Kocamaz DP’den de aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu, DP’nin belediye başkan adayı Burhanettin Kocamaz için yapılan itirazı karara bağladı. Kurul, Kocamaz’ın daha önce İP listesinden adaylık başvurusu yaptığını ve bu nedenle de bir başka partiden seçimlere giremeyeceğine hükmetti. İtiraz olması halinde YSK, nihai kararını tekrar değerlendirme yaparak verecek.

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Mersin’de İP’ten Büyükşehir belediye başkan adayı olan Kocamaz, zamanında başvurusunu yapmayınca hülle yaparak Demokrat Parti’den (DP) aday olmuştu. Kocamaz’ın, DP listelerinden aday olmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kurulu’na 5 itiraz dilekçesi verildi. İtiraz dilekçelerinde Kocamaz’ın Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. Maddesine göre başka bir partiden aday gösterilemeyeceği ifade edildi. 

YSK KARARI VAR 

İl Seçim Kurulu, dün yaptığı toplantıda başvuruları görüştü. Kurul, Kocamaz’ın daha önce bir başka partiden adaylık başvurusu yaptığı, bu başvurunun da zamanında yapılmadığını hatırlatarak, bir başka partinin listesinden aday olamayacağına hükmetti. Karara YSK nezdinde itiraz hakkı bulunuyor. YSK’nın vereceği karar ise kesin hükmünde.  İP’in listeleri zamanında İl Seçim Kurulu’na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan Burhanettin Kocamaz, hülle yaparak DP’den aday olmuştu. Ancak daha önce Star’ın da gündeme getirdiği 2004 tarihli YSK kararı, bir başka parti listesinden adaylığın mümkün olmadığını ortaya koyuyor. 

Star, geçen hafta, YSK’nın 2004 yılındaki kararını manşetten vererek Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağını sayfalarına taşımıştı.

Mardin kararı emsal teşkil etti 

YSK, 2004 yılında yaşanan benzer bir durumda Mardin İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine verdiği 469 No’lu kararı oy birliğiyle alarak şu ifadelere yer vermişti: Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evraklarını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişiler, Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. Maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir. 

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