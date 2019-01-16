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Kocaoğlu yeniden aday olmak istiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, CHP’nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kente yeniden belediye başkanlığı adaylığı sorumluluğundan kaçmayacağını söyledi. Kocaoğlu, “Genel başkanıma kaygılarımı açıkladım” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’daki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, 1 Ekim’de bir basın toplantısıyla 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararını kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.  Açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yaptığını vurgulayan Kocaoğlu, “Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi” ifadelerini kullandı.  

KENTİMİZE ZARAR VERECEK

Kocaoğlu, aradan 3,5 ay süre geçtiğine, ancak adayın henüz belirlenemediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisine ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin ‘bakanlık’ yapmış İzmir adayını 27 Kasım’da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir’de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım.” 

ADAYLAR ARASINDA  ÇOK İSİM KONUŞULDU

Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağını açıklamasından sonra CHP’de şu isimler kulislerde konuşuldu. Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya. Alaattin Yüksel.  

 

Münbiç´ten ilk görüntüler

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