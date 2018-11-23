Köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yok
Başkan Erdoğan, Batılı sistemlerin kadını metalaştırdığına dikkat çekti, İslamın verdiği değeri anlattı: Her insanı Allah’ın yarattığı bir varlık olarak gören bir inancın mensupları olarak kadına ayrımcılık yapamayız. Çünkü fıtratın gereği yaratılanlara aynı gözle bakmaktır.
- İREM ERBAŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kadının ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aile, kadın ve erkeğin ortaklığında devam eden hayati bir meseledir. Öyle sanıldığı gibi geçim işlerinin erkeğe ev işlerinin kadınlara yüklenmesi söz konusu değildir. Aile toplumunun güçlü olmadığı bir ülkenin geleceği kadın için de, erkek için de karanlıktır.”
CİNSİYET AYRIMI
“Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözü bizim her alanda rehberimizdir. Kadınları ve erkekleri belli yükümlülükler içinde tutma anlayışı sonradan ortaya çıkmıştır. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği tüm yaratılanlara aynı bakmaktır. Köklerimizde de cinsiyet ayrımı yoktur. Konuşmama dikkat ederseniz, hanımefendiler, beyefendiler diye başladım. Bizde efendi kavramı hem unvan hem isimdir. Mecazi anlamı da ağır başlı demektir. Bu kavram çok güzel göndermelere sahiptir. Kadın hakları, çocuk hakları hatta hayvan hakları tartışmalarının arkasında yaşanmış çok fazla ihlaller, yanlışlar vardır. Bizim tarihimizde hamdolsun acı kırılmalar bulamazsınız. İnancımız da, kültürümüz de buna izin vermez. Eksiklerimiz varsa konuşmamız doğaldır. Bunu yaparken hareket noktamız, kendi tarihimiz, kendi kültürümüz değil de batı dünyası olursa doğru yere varamayız. Dün kadını meta anlayışı olarak kullananların, bugün eşitlik adı altında meta olarak kullanması bizim için şaşırtıcı değildir.”
DOĞRUYU BULACAĞIZ
“Türkiye’nin son 200 yılında kadın hakları meselesinde de savrulmalar yaşadık. Asırlar boyunca insanların ayaklarına, boyunlarına zincir vurarak satanların kodları bize ait değildir. Cenneti annelerin ayaklarının altına seren, kadınlara sultan yakıştırması yapan bir milletin böyle bir referansı olamaz. Biz yanlışlarımızı kendi içimizde tartışarak doğruyu bulacağız. Ülkemizdeki kadın hareketlerinin yaptıklarının doğru bulunmamasının arkasında hareket noktası yatar.”
BAŞKA ÜLKE YOK
“Kadınlara sadece iş hayatında adalet sağlamakla kalmadık. Kadına şiddetin her türlüsünü en ağır şekilde cezalandırma yoluna gittik. Dul kalan kadınlarımızı özellikle gözettik. Hiçbir kadınımızın korunaksız kalmaması için önlemlerimizi aldık. Okullaşmada cinsiyet ayrımını neredeyse sıfırladık. Ailenin korunması için de çok önemli adımlar attık. Aile sosyal destek programları, aile öğretim programlarını hayata geçirdik. Gençlerimize çeyiz desteği ile yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın ve engellilerimizin evde bakımını teşvik ederek hayatlarını daha huzur içinde geçirmelerini sağlıyoruz. Araştırın, bakın; bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke daha yok. Biz bir numarayız.”
GÜÇLÜ VE GÜÇSÜZ
“Adalet kavramı hep peşinden koşulan, tartışılan bir alan olarak dikkat çekiyor. Partimizi kurarken adaleti özellikle partimizin adına koyduk. Herkese hakkını vermek demek, bir şeyi herkese vermek demektir. Herkese her şeyi eşit vermek anlamına gelmiyor. Büyük ile küçüğü aynı teraziye koyamazsınız. Güçlü ile güçsüzü aynı maratonda koşturamazsınız. Kadınla, erkeği 100 metrede koşturmak olur mu? Fıtrata uygun olan kadının kadınla, erkeğin erkekle koşmasıdır.”
DÜŞMANLIKLARINI BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN YANSITTILAR
“Uzun yıllar ülkemizi esir alan ideolojik tartışmalarda kadının hep bir sembol olarak kullanılması doğrusu bizi çok rahatsız etmiştir. Milletimizin değerlerine, kültürüne, tarihine düşmanlıklarını alenen ifade edemeyenler, husumetlerini genç kızlarımızın, eşlerimizin, annelerimizin başörtüleri üzerinden sahaya yansıtmaya çalışmışlardır.”
ÖĞRETMENLERDE KADIN ORANI YÜZDE 56
“Dünyada, en az gelişmiş ülkelere destek noktasında, milli gelire oranla bir numaralı ülke Türkiye’dir. Ülkemizdeki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının yarıya yakını, yüzde 44’ten fazlası kadındır. Mimarlarımızın ve avukatlarımızın da yine yaklaşık yüzde 44’ü kadınlardan oluşuyor. Hakim ve savcılarımızın yüzde 31’inden, diplomatlarımızın yüzde 20’den fazlası kadındır. Kadın oranı öğretmenlerde yüzde 56’yı, bankacılarda ise yüzde 51’i buluyor.”
TAYYİP DEDEYE ÖPÜCÜK
Başkan Erdoğan çifti, Ayşe Cevahir Ersoy tarafından Etiyopya hükümetiyle imzalanan sözleşme kapsamında evlatlık alınarak Türk vatandaşı olan Zeynep Cevahir Ersoy ve Mehmet Nil Ersoy’a kimliklerini verdi. Küçük Zeynep Tayyip dedesine sevgisini öperek gösterdi.
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