Koltuk kavgası CHP'yi yordu! Grup Başkanvekili Başarır'dan çarpıcı itiraf

14 Mayıs'ta birinci, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi CHP'yi kaosa sürükledi. Tüm MYK üyelerini değiştirerek "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması partide savaşın fitilini ateşledi.

Tarihinin en kaotik günlerini yaşayan CHP'de 12 seçimde yenilgi gören Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı CHP seçmeni ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olurken değişim tartışmaları alevleniyor.



Seçimin sonucunda eleştiriler olduğunu ve eleştirileri kabul ettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Burada bir sorumluluk varsa benim de sorumluluğum var. Herkesin beraberce bir sorumluluğu var" dedi.

Kurultay'da her şeyin konuşulacağını söyleyen Başarır, "Yani ideolojik eylem, söylem, parti programı, örgütlerin durumu, hepsini burada konuşacağız. Tabii ki özeleştiri, tabii ki değiştirmemiz gereken birçok konu olacak, tüzük ve program dahil olmak üzere. Sorumluluk varsa ben de sorumluluğu alıyorum, arkadaşlarımız da alıyor, il ilçe başkanlarımız da alıyor. Bir bütün olarak alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarır, CHP'nin bu üzüntüden, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerektiğine belirtti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesine vurgu yapan Başarır, "Eğer yanlışları doğru tespit edip bu noktada gerekli müdahaleleri yapmazsak, bir seçim daha yaşayacağız, yerel seçim var. O yüzden ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yenilikse, bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

