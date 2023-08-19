Koltuk kavgasında son perde! Meydan okudular: Kılıçdaroğlu'nun özel mülkü değil

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, seçimden zaferle çıktı. Ancak 8'li koalisyon, bir kez daha hüsranı yaşadı.

8'Lİ KOALİSYON AĞIR YENİLGİ ALDI

Ağır yenilgi alan ve oyları büyük oranda düşen 8'li koalisyon üyeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Hem seçmenden hem de partiden istifa çağrılarının yükselmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı.

PARTİLİLER İSYAN ETTİ

Her fırsatta 'yenilmedik' imajı çizmeye çalışsa da tepkileri azaltamadı. CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketi hız kazandı. Partililer 'Artık gitmeli' diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. O isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı.

Özel iddiaları yalanlamadı: Genel başkanlık adaylığı için tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında gözyaşlarına boğulan, ancak seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketine destek veren Özgür Özel, "Ne görev verilirse yapmaya hazırım" ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı darbe toplantısına bile katıldı. Değişim rüzgarlarının estiği CHP'de Ekrem İmamoğlu geri adım atarak İBB Başkanlığı adaylığını açıklarken Özgür Özel ön plana çıktı. CHP Genel Başkanlığı konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

ÖZEL'E GÖREVİ BIRAKMALI ÇIKIŞI

Ancak bu durum CHP içerisinde huzursuzluk yarattı. Bazı milletvekilleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalarak "Özgür Özel görevi bırakmalı" ifadesini kullandı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç ise artık Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşana koltuk kavgası hakkında ilginç bir kulis bilgisi paylaştı. Özgür Özel'in istifası hakkında konuşan Şaban Sevinç, önemli açıklamalar yaptı.

"ÖZEL MÜLKÜ DEĞİL"

"Özgür Özel'in ekibini aradım. Grup başkanlığını bırakacak mı diye sordum. Ekibi, 'Grup başkanlığından ayrılmayacak, düşürebilirlerse düşürsünler. CHP Grup Başkanlığı, Genel Başkanın özel mülkü değil' dedi. Özel istifa etmeyecek" ifadesini kullandı. Özel'in ekibinden gelen bu sözler Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuma olarak yorumlandı.