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Politika

Koltuk savaşlarında yeni perde! İmamoğlu: Partideki herkesle görüştüm

Seçim zamanı seçmenlere kalp işareti yapan CHP yöneticileri, 28 Mayıs hezimetinin hemen ardından adeta birbirlerine girdi. Mağlubiyetin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nu sırtından ilk bıçaklayan ise 'oğlu' dediği İmamoğlu oldu. Sürekli değişim çağrıları yapan İmamoğlu, Özgür Özel ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin, 'Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum.' dedi.

AA13 Haziran 2023 Salı 18:38 - Güncelleme:
Koltuk savaşlarında yeni perde! İmamoğlu: Partideki herkesle görüştüm
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28 Mayıs seçimlerinin hezimetinin hemen ardından CHP'de adeta 'koltuk savaşları' başladı. Yandaşlarına baba-oğul gibi görünmeye çalışan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da adeta düşman kesildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey ile de o kapsamda görüştük." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Özel'in CHP Kurultayı'nda aday olabileceği şeklindeki soru üzerine, "Açıklamasını direkt öyle anlamadım. 'Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım' şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir değişim talebi var ve bizim de var. Partimizin içinde konuşuyoruz. Televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim sözlerinden neyi kastettiğinin sorulması üzerine İmamoğlu, "Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. İstanbul'u da Ankara'yı da Türkiye'yi de düşüneceğiz. Geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktası İstanbul ama mesele İstanbul'dan ibaret değil." şeklinde cevap verdi.

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