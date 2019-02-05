Komando ve zırhlı desteği

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına 30’un üzerinde ZPT araçları ve komando sevk edildi. Hatay Kırıkhan’dan geçerek sınıra konuşlandırılmak üzere Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen 30’un üzerinde ZPT araç ve komandolar Şanlıurfa sınırına doğru hareket etti. Öte yandan Suriye’de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı da sürüyor. Gözlem noktaları için hazırlanan 11 tır beton blok, Hatay Reyhanlı’ya geldi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu belirtildi.