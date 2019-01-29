Komandolar Suriye sınırına sevk edildi

Türkiye’deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay’a ulaştı. Kırıkhan ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen yaklaşık 300 komandonun Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Diğer taraftan ise Kırıkhan’da gün içerisinde sınır birliklerine takviye amaçlı mühimmat yüklü askeri tırların da gittiği gözlendi.