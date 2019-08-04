Komisyonlar güçlenecek

Düzenlemeye ihtiyaç duyulan alanların tespit edileceği çalışmaların, Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte de değişiklik önerileri olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Sistemin ana işleyiş unsurlarıyla ilgili Anayasal bir düzenlemeye gerek olmadığı görüşünde olan AK Parti, MHP kanadında yapılan çalışmayla birleştirerek dönem başında tüm yasal düzenlemeler bakımından bir gözden geçirme yapacak. Bu kapsamda Meclis İçtüzüğü’nde de bazı rötuşların hazırlığı yapılıyor.

YASAMA BÜROSU OLUŞTURULACAK

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un işaretini verdiği düzenlemeye göre, İçtüzük’te, Meclis çalışmalarında milletvekillerinin etkinliğinin artırılması amacıyla, komisyon sürecinin yeniden şekillendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda komisyonların güçlendirilmesi, sadece önüne gelen teklifi görüşüp çalışmalarını bitirmesi değil sürekli faal olarak çalışması ve kanun tekliflerinin buralarda oluşması üzerinde duruluyor. Bunun için de STK’lar, konuya uygun uzman ve akademisyenler ile bakanlık yetkililerinin bir araya gelebileceği bir yapının oluşturulması planlanıyor. Yeni düzenleme için ihtiyaçların tespit edilerek bu doğrultuda düzenleme hazırlanması amaçlanıyor. Meclis’teki yasama kalitesini arttırmaya yönelik düşünülen düzenlemelerden birisi de yasa tekliflerinin incelenip detaylı ele alınabileceği yasama bürosunun oluşturulması. Meclis Başkanı Şentop’un oluşturulması için talimat verdiği büro, Meclis’ten geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler konusunda Hükümet ile Yasama arasındaki diyaloğu sağlayacak.