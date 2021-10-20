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Politika

''Komplocuların Türkiye ile ilişkilerimizde sorun icat etmesine izin vermeyeceğiz''

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, komplocu güçlerin İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 20:46 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:46
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Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vahidi, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek daha derin yeni bir dönem başlayacağını belirten Vahidi, "Komplocuların İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceğiz. İran ve Türkiye stratejik ilişkileri genişletme iradesini göstermişlerdir. Bu dost ülke Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek için iyi bir başlangıçtır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu ile terörizmle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı alanında iş birliği ile ilgili çok önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Vahidi, "İsrail ve ABD'nin tahrip edici rolü" ile Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.

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