AA 8 Temmuz 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 14:41

Lenarcic, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Yükleme Merkezini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, çok kritik bir zamandan geçildiğini ifade etti.

BMGK'nin, Suriye'ye sınır ötesi yardımların ulaştırılması mekanizmasıyla ilgili karar taslağını oylamak üzere yapacağı özel toplantıya değinen Lenarcic, "Suriye'de, sınırın ötesinde milyonlarca insan için de son derece önemli bir zamanlama çünkü 2 gün içerisinde BMGK kararıyla sürdürülen bu operasyonun aslında nihai tarihine yaklaşıyoruz. Tabii Güvenlik Konseyi bu operasyonu uzatma kararı da alabilir." diye konuştu.

Lenarcic, yardım operasyonlarının önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aslında bu operasyon, aynı zamanda yaşam anlamına geliyor. Sınırın ötesinde yaşayan 3,5 milyondan fazla kişi için insani yardım anlamına geliyor. Hemen sınırın ötesinde yaşayan kişiler için hayat anlamına geliyor. Bu operasyon sayesinde onların hayatları destekleniyor. Aslında oradaki kişilerin her şeye, gıdaya, suya, korunmaya, barınmaya, tıbbi yardıma, psikososyal desteğe ihtiyaçları var. Bu kişiler 10 yıldan uzun bir süredir travmatik bazı şiddet olayları yaşadılar, yerlerinden edildiler. Aynı şekilde savaş ve çatışmalar yaşadılar. Bu oradaki toplumların hayatını mahvetti, yıktı diyebiliriz. Bir sonraki neslin de hayatını elinden aldı."

- "BMGK'NİN BU OPERASYONU SÜRDÜRME KARARI ALACAĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

Yardım yükleme merkezindeki operasyonlara dikkati çekmek için ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Lenarcic, "Bu son derece önemli bir operasyon. Bu operasyonun devam ettirilmemesinin sonuçları, sınırın ötesinde yaşayan milyonlarca insan için hayatlarının bitmesi, sona ermesi demek. Böylesi bir kararın inanılmaz sonuçları olacaktır. BMGK üyelerinin bu operasyonun önemini bir kez daha anlayacağını düşünüyorum ve devam ettirme kararı alacaklarına inanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Lenarcic, Reyhanlı'da insani anlamda çok önemli bir operasyonun sürdürüldüğüne değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki tüm BM kuruluşlarına, bu merkezdeki BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts'a da teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelip gerçekten bu operasyonun ne kadar iyi bir biçimde yürütüldüğünü yerinde görebildim. Bunun için de tebriklerimi iletmek isterim. Bütün bu ekip bu operasyonu sürdürüyor, hepsine ayrı ayrı tebriklerimizi iletiyoruz. Bu operasyonu her anlamda destekleyen ve bunu mümkün kılan Türk yetkili mercilerine de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Türkiye'nin bu operasyona verdiği destek, aynı zamanda Türkiye'de milyonlarca mültecinin barınmasına verdikleri desteğe ilaveten gerçekleşiyor. Bu anlamda son derece önemli. Türkiye'nin mültecilere yapmış olduğu ev sahipliği, belki de dünyada en büyük mülteci nüfusuna sahip olan ülkelerinden biri. Aynı zamanda en yoğun nüfuslardan birine sahip olan Hatay'da da son derece yerinde bir biçimde görebiliyorsunuz."

- "BABÜLHAVA ROTASI KORUNMALI VE DESTEKLENMELİ"

Lenarcic, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı'nın, Suriye'deki insanlara yardım ulaştırılması açısından önemini anlatarak, şunları ifade etti:

"İçerisinde bulunduğumuz aktarma merkezinin, bu kişilerin yaşaması için son bağlantı noktası olduğunu söyleyebiliriz. Son derece önemli bir rotaya sahip ancak bu tür bağlantı noktalarını, bu kişilerin hayatlarına erişim noktalarının sayısının arttırılması gerektiğine inanıyorum. Bunların içerisinde Şam'dan da bu noktalara kurulacak olan bağlantı noktaları olması gerektiğine inanıyorum. Ancak şu anda durumun böyle olmadığını biliyoruz. Kuzeybatı Suriye'de, şu anda Suriye'deki merkezi yönetimden herhangi bir yaşam bağlantısı veya böyle bir insani yardım aktarımı söz konusu değil. Keşke bütün bağlantılar kurulabilseydi."

Lenarcic, yeni yardım rotaları kurulsa da Babülhava'da çalışmaların sürmesi gerektiğine işaret ederek, "Şam'dan da gelecek olan yardımlarla ilgili herhangi bir hat kurulmadıkça, Babülhava'nın, yani bu yardım aktarma merkezinin Türkiye'nin de desteğiyle sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hatların ötesindeki bu rotaların açılması tabii ki bizi memnun edecektir ancak yine de bu rotalar açılsa bile Babülhava rotasının yerini alamayacaktır. Bunun da mutlaka korunması ve bu şekilde desteklenmesi gerekmekte." şeklinde konuştu.

- "AB, DEMOKRATİK BİR GEÇİŞİN SAĞLANDIĞI ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts'ın, yardım yükleme merkezinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiğini anlatan Lenarcic, her ay 1000'den fazla tırın buradan insani yardım taşıdığını ancak Kuzeybatı Suriye'den herhangi bir şekilde insani yardımın gelmediğini anlattı.

Lenarcic, Suriye halkının uzun zamandır acı çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, yardıma ihtiyaç duyan tüm Suriyelilere, gerek bölge içinde gerekse de dışında olsun yardım vermeye devam edeceğiz. Ancak tabii ki yapmak istediğimiz şey onların da kendi ayakları üzerinde durabilecekleri şekilde yaşam kaynaklarıyla desteklenmeleri. Sadece insani yardıma bağımlı bir şekilde hayatlarını sürdürmemeleri için bu şekilde yaşam kaynaklarıyla ilgili destekleme programlarının sürdürülmesi temel amacımız. AB, her zaman BM çerçevesinde sürdürülecek olan siyasi diyalogla ilgili bu süreci ve 2254 sayılı BMGK kararıyla ilgili olarak demokratik bir geçişin sağlandığı çözümü desteklemeye devam edecek. AB'nin son derece yoğun şekilde desteklediği BM çerçevesinde devam eden bu süreç, tam anlamıyla uygulanmaya başladığında o noktada AB, Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve kurulmasını da destekleme olanaklarını ve tercihlerini bununla ilgili yapacak."