Komşu sınırı 'çelik'e boğdu! ''Tüm güçler tetikte''

22 Ağustos 2021 Pazar 09:49 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:49

Yunanistan, yapımına geçen yıl başladığı 40 kilometrelik çelik duvar ve yeni teknolojilerle donatılmış gözetleme sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Son olarak Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesiyle birlikte Afganistan'dan olası göçmen akınına karşı koymayı amaçlayan ve bunun için çalışmaları hızlandıran Yunanistan hükümeti, duvarla ilgili denetlemeleri de sıklaştırdı.

Nitekim Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulunarak, inşa edilen çelik duvarların yanı sıra elektronik gözetleme sistemini inceledi. Afganistan krizinin göçmen akınları için uygun ortam hazırladığını savunan Yunan Bakan, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" ifadesini kullandı.

'TÜM GÜÇLER TETİKTE'

Bu arada Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, hükümet sözcüsü Ioannis Oikonomou da, önceki gün yaptığı açıklamada "Bütün güçler sınırlarda tetikte. 2015'teki sahnelerin yeniden yaşanmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Ülkede kolluk kuvvetleri, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetler, Türkiye'den göç olasılığına karşı Meriç kara sınırını ve Doğu Ege'yi koruma altına almak için planlar hazırlıyor. Bir polis kaynağı, sınırı izlemek için insansız hava araçlarının etkinleştirildiğini ve silahlı kuvvetlerin önümüzdeki günlerde bölgedeki varlığını artırmasının beklendiğini açıkladı.

GÖRÜŞMEDE DE KONUŞULDU

Olası Afgan göçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önceki günkü telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti. Erdoğan, bu görüşmede, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını umut verici bulduklarını ifade ederek, geçiş dönemi tesis edilememesi durumunda zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekmişti. Erdoğan, "Gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgası kaçınılmaz" diye konuşmuştu.

YÜZLERCE AFGAN GÖÇMEN KAMPTA TIKILI KALDI

Milliyet'in derlediği habere göre, Afganistan'da Taliban'dan kaçarak Katar'a götürülen yüzlerce Afgan vatandaşının, temel ihtiyaçları karşılayacak imkanların olmadığı bir kampa yerleştirildiği bildirildi. Afgan haber ajansı "Asvaka"nın paylaştığı videoda, kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce Afgan'ın çok zor şartlar altında olduğu görülürken, kampta sadece 1 tuvalet olduğu ve havalandırma sisteminin bulunmadığı belirtildi. Bununla birlikte Afganistan'dan çıkarılan yüzlerce kişi daha Katar'a ulaştı.