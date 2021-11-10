Komşuda kritik seçim! Açık çağrı: Artık Türk gibi yaşamak istiyoruz

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:12

Bulgaristan'da yaşayan Türkler, "eşitlikçi, halkın menfaatlerini ön planda tutan ve kucaklayıcı" bir cumhurbaşkanının hayalini kuruyor.

Bulgaristan'da 14 Kasım'da eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı ve erken parlamento seçimlerinden önce AA muhabirine konuşan Türkler, beklenti ve umutlarını dile getirdi.

Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı, güneydoğudaki Kırcaali il merkezine bağlı Mestanlı kentinde iş adamı Metin Hasan, "Bu seçimle gelecek yeni cumhurbaşkanımızdan, herkese eşit davranmasını bekliyorum. (Cumhurbaşkanının) havaya yumruk kaldırarak, tehditle değil, halka kucak açarak yaklaşmasını bekliyorum. Milletvekillerimizden sesimize kulak vermelerini, derdimize ortak olmalarını bekliyorum. Hayatımız daha huzurlu olsun yeter." dedi.

70 yaşındaki emekli işçi Mümin Çavuşoğlu da "30-40 sene önce (devrik komünist diktatör) Todor Jivkov döneminde esaret altında yaşadık. Allah bin bereket versin, (Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi lideri) Ahmet Doğan çıktı, bir planla Türkleri ayağa kaldırdı ve insan gibi yaşamaya başladık." diye konuştu.

Yeni cumhurbaşkanından "Türk halkının her türlü haklarını tanımasını" istediklerini anlatan Çavuşoğlu, "İnsanların dini imanı olsun. Her şeyin hakkını tanımaları lazım. Bizler Türk olarak, Türklüğümüzü burada bir Türk gibi yaşayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ BULGARİSTAN'DA TUTMAK İÇİN YAŞAM STANDARTLARININ DAHA YÜKSEK OLMASI LAZIM"

Hollanda'da yaşayan gurbetçi şoför Beyazıt Yüseyin, "Gençlerimiz Avrupa'ya, ABD'ye, Türkiye'ye, her tarafa kaçıyorlar." diyerek gençleri Bulgaristan'da tutmak için iş sahalarının açılması, yaşam standardının daha yüksek olması gerektiğini belirtti.

"Bugünlerde ekmeğin fiyatı 1,4 leva (7,8 lira). Millet zor yaşıyor. Yaşam şartları çok zor bu ülkede. 63 yaşındayım, emekliliğim yaklaşıyor ama hala Avrupa'ya yaslanıyorum." diyen Yüseyin, yeni cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin bu konuları ele almalarını, "kendi menfaatlerini değil halkı düşünmelerini" beklediklerini söyledi.

TÜRK SANATÇILAR EŞİTLİK, REFAH VE TANINIRLIK ARZU EDİYOR

Kırcaali kentinin Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu Direktörü Sabiha Mestan da "her seçime yeni ümitle ve yeni heyecanla gittiklerini" anlattı.

Bulgaristan'da Türkçe oyun sahneleyen tek tiyatro olduklarını vurgulayan Mestan, Kırcaali yöresi olarak seçimden beklentilerinin olduğunu belirterek "Kanunlar hepimize eşit olsun, refah olsun. Siyasetçilerden istediğimiz şu: yöremizde yeteri kadar fabrika yapılsın, iş açılsın, gençlerimiz Batı'da durmasın, gelsinler kendi vatanlarında, kendi topraklarında çalışsınlar, ikamet etsinler." dedi.

Mestan ayrıca "Ana dilimiz Türkçeyi güzelliğiyle, melodisiyle seyircimize sunmaya çalışıyoruz. Bu topraklarda var olmamız, gelişmemiz için ana dilimizi, Türkçemizi, Türk tiyatrolarını desteklememiz lazım. Tiyatromuz sayesinde Bulgaristan'ın dört bir köşesinde Türkçe anlayan, bilen insanlarımıza hitap ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Ana dilimizi, Türkçemizi destekleyelim ve seçimlere katılalım, bir olalım, beraber olalım." diye konuştu.

Kırcaali'ye bağlı Perperik (Yağışlar) köyünde yaşayan 31 yaşındaki ressam Esin Selim de seçimlere yeni umutlarla gittiklerini dile getirerek "Sanatseverler adına istediğim tek şey, bize daha çok alan sunulması. Bizleri daha çok anlayan olması, sponsor bulunması, yurt dışında ile yurt içinde her zaman önceliğimizin olması." ifadelerini kullandı.

Esin, seçimlerden sonra yurt dışına giden meslektaşlarının da Bulgaristan'a dönüp sanatlarını kendi ülkelerinde icra etmelerini arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Mestanlı şehrinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Mestanlı Zeybekler Derneği solisti Rossi Maksimova, seçimlerden sonra öncelikle Kovid-19 salgınıyla daha başarılı mücadele edilmesini beklediklerini vurgulayarak ülkede eğitim sisteminin de uzun zamandır daha kapsamlı değişikliklere ihtiyaç duyduğunu savundu.

Maksimova, "İnşallah seçimlerden sonra ekonomik düzeyimiz yükselir, daha Avrupalı bir seviyeye geliriz diye inanmak istiyorum." dedi.

(Üniversite öğrencisi Sencan Veli (sağda) ve Mestanlı şehrinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Mestanlı Zeybekler Derneği solisti Rossi Maksimova (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu)

GENÇLERİN BEKLENTİSİ "DAHA ÇOK İŞ İMKANI, DAHA FAZLA KÜLTÜRE ETKİNLİK VE DAHA KAPSAMLI TÜRKÇE EĞİTİMİ"

Üniversite öğrencisi Sencan Veli de yeni yönetimin, yaşıtları için daha çok iş imkanını sağlamasını, daha fazla kültürel etkinlik yapmasını, dil, dans ve müzik eğitimi veren merkezler kurması beklentisini taşıdığını söyledi.

Veli, "Gençler olarak Türkçe eğitime daha çok önem verilmesini istiyoruz. Türkçemizi daha yüksek seviyeye getirmek için Türkçe dilinin daha kapsamlı olarak öğretilmesini istiyoruz." diye konuştu.

21 SİYASİ PARTİ VE 7 KOALİSYON YARIŞACAK

6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 Kasım'daki her iki seçime 21 siyasi parti ve 7 koalisyon katılacak. Seçimde cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 24 ikili yarışacak.

Seçim kampanyası 12 Kasım'da sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi için 14 Kasım'da kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu seçimde liderini Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanı adayı gösterdi.