Komşuyu Hakan Fidan korkusu sardı: Zorlu görevlerde kapıyı açmayı başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Hakan Fidan'ın getirilmesi Yunanistan'da da geniş yankı buldu.



Yunan basınında yer alan analiz yazısında Hakan Fidan'ın zor ve tehlikeli görevlerde büyük deneyime sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Hakan Fidan'ın Türk gücünün görünmeyen tarafını sembolize ettiği belirtilirken analiz yazısında, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya gibi diplomasinin çok zor olduğu alanlarda müzakereciydi. Son olarak Mısır'da daha zorlu bir görevde bulundu ve sonunda kapıyı açmayı başardı" ifadeleri yer aldı.

Hakan Fidan'dan başta Türk-Amerikan ilişkileri olmak üzere uluslararası arenada bir dizi konuyu çözmesi isteneceği ifade edildi.



Yazıda, "MİT'te geçen bunca yıl boyunca çok zeki, askeri, diplomat, akademisyen ve mükemmel durumsalcı bir karışımı olan Hakan Fidan'ın Türkiye dışişleri bakanlığına yerleştirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte nasıl bir politika izleyeceğini gösteriyor" denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada Mevlüt Çavuşoğlu'ndan daha özel ağırlığı olan biriyle geliştirdiği ivmeyi sürdürmek ve güçlendirmek istediği kaydedilirken, Fidan'ın profilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'sinin güçlü tarzını koruma niyetini gösterdiği yorumu yapıldı.



Hakan Fidan'ın geçmişinde Yunan-Türk ilişkilerinin yalnızca gizli servisler düzeyinde ele alındığı da belirtildi.



Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni'ne Yunanistan Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis de katıldı.

Kaskarelis, Külliye'de Dışişleri Bakanlığına getirilen Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ayaküstü sohbet etti.