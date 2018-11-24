Komutandan HDP’liye: Benim vekilim değilsin

Komutanın konuya açıklık getirmesini dahi dinlemeyen Sürücü ile yanındaki kalabalık sözleriyle tahrikte bulundu. “Biz seni dinlemiyoruz. Senin de vekiliniz” sözleri üzerine güvenlik güçlerinin başındaki komutan “Siz benim vekilim değilsiniz” diyerek terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin vekilini susturdu.