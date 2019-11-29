'Kongrede milletin sesine kulak verecek bir ekip oluşturacağız'

“Yeni bir durumda kongreye gittiğimizin farkındayız” ifadesini kullanan Kandemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını, bu yeni sayfa ışığında da kongreyi yapacaklarını bildirdi.

YENİ SİSTEMDE İLK KONGRE

Kandemir, “Diğer kongrelerden en temel farkı 7. Olağan Kongre sürecimizin bu yeni sistemin hemen ardından yapacağı ilk olağan kongre süreci olması. Yeni sistemin birtakım kodları var. Biz bu yeni kodlara uygun olarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Türkiye artık yüzde 50+1’i siyasi partilerin adaylarının alarak iktidar olabilecekleri bir sisteme geçti. Biz de kadrolarımızı revize ederken, takviye ederken, değerlendirmelerimizi yaparken bunun ışığında bir değerlendirme yapıyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını ifade etti. ı bir ekibin de çalıştığını dile getiren Kandemir, “Tebdili kıyafet diyebileceğimiz, şehre sadece vatandaşı dinlemek üzere gönderdiğimiz bir grup arkadaşımız da milletimizin teşkilatlarımızla, partimizle ilgili ne söylediğini değerlendiriyor” dedi. Erdoğan’ın “Ömerler ve Haticeler bulmalıyız” talimatını anımsatan Kandemir, “Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız. Genel Başkanımızın talimatı bu. Buna uygun olarak çalışma metodolojimizi de yeniliyoruz” diye konuştu.

YENİ YÜZLER GÖRÜLECEK

2020 sonunda il ve ilçe kongrelerinin tamamlanacağını anlatan Kandemir “2021 yılına da büyük kongremizi planlayacağız. Yani bir senelik bir takvim öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Yeni yüzlerin çokça görüleceğini anlatan Kandemir, seçmen sosyolojisi ile ilgili soruya, “Hizmet siyasetinin yeterli olmadığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Metodolojimizi değiştiriyoruz, seçmene ulaşma metotlarımızı revize ediyoruz. Merkeze her bir bireye ayrı ayrı propaganda yapabilecek kabiliyette ve yaklaşımda bir teşkilat modelini koyuyoruz” cevabını verdi.