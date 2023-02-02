''Konsoloslukların faaliyetlerine ara vermeleri Türkiye'deki siyasal iklimi zehirlemek demektir''

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütün ülkenin altılı masanın cumhurbaşkanı adayını beklerken, masa sakinlerinin birbirlerine üstü örtülü mesaj göndermekle meşgul olduğunu söyledi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını konuşmaya başlayacağını belirten Turan, "Muhtemelen temmuz ayına doğru adaylarını kamuoyuyla paylaşırlar diye düşünüyoruz." dedi.

Altılı masanın mutabakat metnine ilişkin "Mutabakat metni değil de daha çok yıkım metni" değerlendirmesinde bulunan Turan, "Türkiye'nin gerçekliğinden bihaber olanların, geleceğiyle ilgili bir söz söyleme ve bu millete fayda sağlayacak bir iş yapma imkanı var mı?" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın mutabakat metnine yönelik "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye diyecek" yorumunu değerlendiren Turan, "Bütün beklentilerini, Avrupa'lıların 'aferin'i üzerine bina etmişler. Avrupa'lılar 'aferin' derse çok mutlu olacaklar. Siz bu millet adına mı Avrupa'lılar adına mı siyaset yapıyorsunuz? Derdiniz; Avrupa'lılardan mı yoksa milletten mi aferin almak? Belki Avrupa'lılardan 'aferin' almayı, milletten 'aferin' almaktan daha önemli ve kıymetli buluyorlar. En sefil hayat, başkaları için yaşanılandır. Ruhu köleleşmiş olanlara ne anlatsanız beyhude bir çabadır." ifadelerini kullandı.

Turan, bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarılarına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik örtülü bir operasyon yürütmeye çalışıyorlar. Bu saldırıların hiçbiri tesadüfi değildir. Bu açıkça milletimize ve ülkemize yönelik sürdürülen sistematik bir psikolojik harekattır. Merkezinde Batının bulunduğu uluslararası operasyondur." yorumunu yaptı.

Hasan Turan, "60 milyon turist, 50 milyar dolara yakın turizm geliri hedeflediğimizi açıkladığımız gün, 'İstanbul'da büyük bir terör tehdidi var' diyerek, konsoloslukların faaliyetlerine ara verilmesi demek; Türkiye'nin geldiği noktadan rahatsız olmak, onu engellemeye yönelik çaba ortaya koymak, Türkiye'deki siyasal iklimi zehirlemek demektir." değerlendirmesinde bulundu.