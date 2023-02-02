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Politika

Konsoloslukların kapatılması... Bakan Soylu: Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ülkenin Türkiye'deki konsolosluğunu kapatma kararına sert tepki gösterdi. Türkiye'nin uluslararası bir operasyonlar karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Soylu, '60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır' dedi.

2 Şubat 2023 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Konsoloslukların kapatılması... Bakan Soylu: Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İstedikleri kişiyi hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan, Türkiye'ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar."

"Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız. Ve uzun yıllardan beri bu operasyon devam ediyor. Ama hesap edemedikleri bir şey var; öldüremedikleri darbe güçlendirir. Ve Türkiye hep buradan güçlü çıkmıştır"

"İstiklal Caddesi saldırısının arkasında, sizin koyun koyuna yattıklarınız olduğunu bilmiyor muyuz?"

"Madem çok biliyordunuz İstiklal Caddesi saldırısını neden Türkiye'ye haber vermediniz."

"2023 yılında şu ana kadar DEAŞ'a karşı 60 operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon gerçekleşti, 1981 kişi gözaltına alındı."

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Konsoloslukların kapatılması
  • Türkiye

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