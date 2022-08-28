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Politika

Kontrol Türklere geçti! ''Türkiye ebediyete kadar yanınızda''

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye, her haklı davasında ebediyete kadar Azerbaycan'ın yanındadır' dedi.

DHA28 Ağustos 2022 Pazar 13:21 - Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli mevkidaşım Sahibe Gafarova ile görüşerek, Laçin şehrinin Azerbaycan birliklerince teslim alınmasından duyduğumuz memnuniyeti ve tebriklerimizi kendilerine ilettim. Türkiye, her haklı davasında ebediyete kadar Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

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