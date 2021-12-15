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Politika

Konuşması gelen notla kesildi! Bakan Soylu'nun açıklaması salonu alkışlara boğdu

Ankara'da bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması sırasında getirilen notu okuyup terör örgütü PKK'ya vurulan son darbeyi açıkladı. Bakan Soylu'nun 'Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu.

HABERİN
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15 Aralık 2021 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:42
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.

Konuşması sırasında getirilen notu okuyan Bakan Soylu, örgüte vurulan yeni darbeyi 'Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' sözleriyle duyurdu.

Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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