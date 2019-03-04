Konya için iddialı projeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim Altay, kent için hazırladıkları yeni dönem projelerini ‘Benim Şehrim’ isimli programda kamuoyuyla paylaştı.

Konya’nın insanına, sokaklarına, canlısına, gecesine ve gündüzüne hizmet etmenin kendisi için bir şükür vesilesi olduğunu belirten Altay, “Bize bu şerefli görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese ve ve desteklerinden dolayı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

EN ÇOK KONYA’YA YAKIŞACAK

Konya’da geçmişten aldıkları güçle yola devam ettiklerini belirten Altay, “Biz gönüller yapacağız, gönül kazanacağız ve gönülden hizmet ederek Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneğini Konya’mızda sergileyeceğiz. AK Parti’mizin 31 Mart seçimleri için belirlediği ‘Gönül Belediyeciliği’ sloganı da elbette en çok Konya’mıza yakışacak. Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız. Her şeyden önemlisi Konya’mızı sizlerle birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Altay, yeni dönem projelerini Trafik ve Ulaşım, İmar ve Şehircilik, Spor, Kültür - Sanat, İnovasyon - Bilim ve Teknoloji, Turizm, Şehir Pazarlama ve Dış İlişkiler, Gençlik ve Eğitim, Aile ve Çocuk, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İletişim – Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim, KOSKİ- Altyapı Yatırımları ana başlıklarında açıkladı.

3 BİN ARAÇLIK YENİ GARAJ

Mevcut kamyon garajının ihtiyacı karşılayamadığının altını çizen Altay, Aksaray Yolu’nda yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon garajı yapacaklarını söyledi.

KONYA ÇARŞISI VE MEYDANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi ile Bedesten arasında kalan ve görüntü itibariyle Konya’ya yakışmayan Mevlana Çarşısı’nı ve Altın Çarşı’yı yıkacaklarını, yerine daha kullanışlı bir çarşı ile meydan oluşturacakları müjdesini de verdi.

YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR

Kentin kuzeybatısında yer alan ve ‘Cephanelik’ olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekare alanda yeni bir yerleşim yeri inşa edeceklerini belirten Altay, yatay mimarinin, şehirciliğin ve sosyal donatıların en güzel örneklerinin yer alacağı proje kapsamında 4 bin 789 daire yapılacağını, ferah yeşil alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, sosyal donatılar, sağlık tesisi, ticari alanlar ve camilerin yer alacağı projenin alanında bir ilk olacağını açıkladı.

KONEVİ KÜTÜPHANESİ

Konya’da kütüphanelerin çocuklara ve gençlere yetmediğini belirten Altay, Konevi Hazretleri Türbesi’ni de içine alan Askeri Hastanesi alanına Konevi Kütüphanesi ismiyle büyük bir kütüphane yapacaklarını söyledi.

ATABEY GENÇLİK PROJESİ

Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin eğitimiyle ilgilenen vezirlere Atabey denildiğini hatırlatan Altay, “Buradan yola çıkarak gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için ilçe belediyelerimizle birlikte Atabey Gençlik Projesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

TURİZM MASTER PLANI

Şehrin turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı bir destinasyon sunmak için Turizm Master Planı hazırlayacaklarına vurgu yapan Başkan Altay, “Bu alanda 2030 hedeflerimizi ortaya koyacağız ve sürdürülebilir bir Turizm Planı’nı hayata geçireceğiz. Çatalhöyük, Kilistra, Beyşehir, Seydişehir, İvriz, Meke Gölü, Akşehir gibi turizm değerlerimizi tanıtarak ve merkeze gelen turistleri ilçeler yönlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak Çatalhöyük Tanıtım Merkezi’ni hayata geçireceğiz” diye konuştu.

MAVİ TÜNEL ÇIKIŞINA HES

Konya’nın 31 ilçesinde altyapı haritası çıkaracaklarını, kesintisiz su için 30 depolama tesisi daha yapacaklarını söyledi. Altay, Mavi Tünel çıkışına 25.8 megawatt gücünde Hidroelektrik Santrali kuracaklarını da vurguladı.