Konya için iddialı projeler
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim Altay’ın yeni dönemde hayata geçireceği projeler çok beğenildi. Altay, “Gönül Belediyeciliği sloganı en çok Konya’mıza yakışacak. Planlı gelişerek Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim Altay, kent için hazırladıkları yeni dönem projelerini ‘Benim Şehrim’ isimli programda kamuoyuyla paylaştı.
Konya’nın insanına, sokaklarına, canlısına, gecesine ve gündüzüne hizmet etmenin kendisi için bir şükür vesilesi olduğunu belirten Altay, “Bize bu şerefli görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese ve ve desteklerinden dolayı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.
EN ÇOK KONYA’YA YAKIŞACAK
Konya’da geçmişten aldıkları güçle yola devam ettiklerini belirten Altay, “Biz gönüller yapacağız, gönül kazanacağız ve gönülden hizmet ederek Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneğini Konya’mızda sergileyeceğiz. AK Parti’mizin 31 Mart seçimleri için belirlediği ‘Gönül Belediyeciliği’ sloganı da elbette en çok Konya’mıza yakışacak. Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız. Her şeyden önemlisi Konya’mızı sizlerle birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.
Altay, yeni dönem projelerini Trafik ve Ulaşım, İmar ve Şehircilik, Spor, Kültür - Sanat, İnovasyon - Bilim ve Teknoloji, Turizm, Şehir Pazarlama ve Dış İlişkiler, Gençlik ve Eğitim, Aile ve Çocuk, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İletişim – Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim, KOSKİ- Altyapı Yatırımları ana başlıklarında açıkladı.
3 BİN ARAÇLIK YENİ GARAJ
Mevcut kamyon garajının ihtiyacı karşılayamadığının altını çizen Altay, Aksaray Yolu’nda yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon garajı yapacaklarını söyledi.
KONYA ÇARŞISI VE MEYDANI
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi ile Bedesten arasında kalan ve görüntü itibariyle Konya’ya yakışmayan Mevlana Çarşısı’nı ve Altın Çarşı’yı yıkacaklarını, yerine daha kullanışlı bir çarşı ile meydan oluşturacakları müjdesini de verdi.
YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR
Kentin kuzeybatısında yer alan ve ‘Cephanelik’ olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekare alanda yeni bir yerleşim yeri inşa edeceklerini belirten Altay, yatay mimarinin, şehirciliğin ve sosyal donatıların en güzel örneklerinin yer alacağı proje kapsamında 4 bin 789 daire yapılacağını, ferah yeşil alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, sosyal donatılar, sağlık tesisi, ticari alanlar ve camilerin yer alacağı projenin alanında bir ilk olacağını açıkladı.
KONEVİ KÜTÜPHANESİ
Konya’da kütüphanelerin çocuklara ve gençlere yetmediğini belirten Altay, Konevi Hazretleri Türbesi’ni de içine alan Askeri Hastanesi alanına Konevi Kütüphanesi ismiyle büyük bir kütüphane yapacaklarını söyledi.
ATABEY GENÇLİK PROJESİ
Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin eğitimiyle ilgilenen vezirlere Atabey denildiğini hatırlatan Altay, “Buradan yola çıkarak gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için ilçe belediyelerimizle birlikte Atabey Gençlik Projesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.
TURİZM MASTER PLANI
Şehrin turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı bir destinasyon sunmak için Turizm Master Planı hazırlayacaklarına vurgu yapan Başkan Altay, “Bu alanda 2030 hedeflerimizi ortaya koyacağız ve sürdürülebilir bir Turizm Planı’nı hayata geçireceğiz. Çatalhöyük, Kilistra, Beyşehir, Seydişehir, İvriz, Meke Gölü, Akşehir gibi turizm değerlerimizi tanıtarak ve merkeze gelen turistleri ilçeler yönlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak Çatalhöyük Tanıtım Merkezi’ni hayata geçireceğiz” diye konuştu.
MAVİ TÜNEL ÇIKIŞINA HES
Konya’nın 31 ilçesinde altyapı haritası çıkaracaklarını, kesintisiz su için 30 depolama tesisi daha yapacaklarını söyledi. Altay, Mavi Tünel çıkışına 25.8 megawatt gücünde Hidroelektrik Santrali kuracaklarını da vurguladı.
ULAŞIM PROJELERİ
Konya’nın uzun yıllardır hasretini çektiği metro yatırımının hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yerini aldığını hatırlatan Altay, metro projemizin altyapısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağını, araçlarını ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin alacağını dile getirdi. Şehrin en işlek ulaşım aksında kalan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni Aksaray-Ankara Kavşağı’na taşımayı hedeflediklerini açıklayan Altay, Yeni Otogar çevresine farklı sosyal donatılar yaparak bölgeye değer kazandıracaklarını vurguladı. Adliyeye kadar devam eden tramvay hattını Şehir Hastanesi’ne uzatacaklarını, Büyükşehir Stadyumu’ndan başlayarak mevcut otogar ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinden Yeni Otogar’a uzanan tramvay hattını bu dönemde tamamlamayı planladıklarını belirten Altay, bu hat ile Organize Sanayi Bölgeleri’ne ulaşımı kolaylaştıracaklarının altını çizdi.
ŞEHİR İÇİ TRAFİĞE YENİ SİSTEM
Başkan Altay, Konya’da şehir içi trafiği düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde hazırlık yaptıklarını ve bu yıl içinde vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı. Altay, söz konusu sistemle özellikle akıllı telefonlardan Konya’nın trafik yükünü anlık olarak belirleyip alternatif güzergâhlardan ulaşımı rahatlatmayı planladıklarını söyledi.
652 BİN m2 MİLLET BAHÇESİ
Şehir merkezi içinde yer alan eski stadyumun yerine 102 bin 484 metrekare alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi’nin proje çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altay, “Bu yıl temelini atacağımız bu yatırımla Konya’mız farklı bir peyzajla tanışacak. Ayrıca, 652 bin metrekare alanda Türkiye’nin en büyük Millet Bahçeleri’nden birini daha Konya’mıza kazandırıyoruz. Ağır Bakım olarak bilinen Meram Yeni Yol ile Meram Eski Yol arasında kalan Lojistik Komutanlığı’mıza ait alan Millet Bahçesi için belediyemize tahsis edildi. Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
KONYA’YA SİYER MERKEZİ
Peygamberler ve evliyalar diyarı Konya’ya siyer ile ilgili dünyadaki en büyük eseri kazandıracaklarının da müjdesini veren Altay, bu örnek merkezin Allah Resulü’nün hayatı, tevhit davası, şahsiyeti, edebi ve ahlakının; müzeografik teknikler, sergi alanları ve özel tekniklerle anlatılacağını dile getirdi.
HER İLÇEYE SPOR TESİSLERİ
Çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak, her yaştan Konyalı’ya spor yaptırmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Altay, “Yeni Stadyum çevresinde yapımına devam ettiğimiz Atletizm Pisti inşaatımızı bu dönem bitirip sporcularımızın hizmetine sunacağız. Futbol başta olmak üzere istenilen branşlarda mahalle ve kurumsal spor ligleri oluşturacağız. Şehrimize ihtiyaç duyulan ve fizibilitesi tamamlanan 28 ilçemize spor tesisi yapacağız” dedi.
KONYA TEKNOLOJİ VADİSİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüz teknolojisini yakından takip etmek ve çocukları elektronik sistemlerle tanıştırıp beyin ve el becerilerini geliştirmek için Konya Teknoloji Vadisi adıyla yeni bir merkez hazırladıklarını da açıkladı. Akıllı Şehir Eylem Planı ile 2030 stratejilerini belirleyeceklerini, teknolojinin her türlü imkânını hizmetlerine yansıtacaklarını aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiber ağ yapımızı 31 ilçemizde yaygın hale getireceğiz. Konya’mızda tüm verileri toplayıp sınıflandırmak ve işlemek için veri merkezi kuracağız. Açık İnternet uygulamamız ile ücretsiz bilgiye erişimi sağlayacağız. Öğrencilerimizin talebi olursa fakülte ve MYO olan 20 ilçemizde de bu hizmeti vermeyi planlıyoruz.”
SOSYAL KONUT MÜJDESİ
Uğur İbrahim Altay, düzenli şehirleşmeyle ilgili hedeflerinden de söz etti ve bir müjde daha verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- TOKİ işbirliğiyle Konya’ya yeni sosyal konut kazandırmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Altay, “Beyhekim Hastanesi civarında yapılacak konutlar ve sosyal donatılarla dar gelirli hemşerilerimizin konut edinmelerini kolaylaştıracağız. Toplu Konut Projemizin ilk etabında bin daire yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli yatırım Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizde kentsel dönüşümün elzem olduğu bölgelerde bir Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı’nı hayata geçireceğiz” dedi.
ESKİ SANAYİ VE KARATAY SANAYİ TAŞINIYOR
Yerleşim alanı içine kalan ve Konya sanayi hayatının önemli merkezlerinden olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin Karatay İlçesi’nde uygun bir alana taşınması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki yaklaşık 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı esnafın daha uygun koşullarla dükkan sahibi olabilmesi için Toplu Konut İdaresi’ne devrettiklerini söyledi.
LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRÜLECEK
Başkan Altay, çocuklar için eğitim, dinlenme ve ders çalışma mekânı haline gelen Bilgehane sayısını artıracaklarını, Medeniyet Okulu’nu tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyleyerek bir başka müjde daha verdi. Altay, “Merkez ilçe belediyelerimizle birlikte lise öğrencilerimizi uçakla günübirlik Çanakkale’ye götürüp getirmeyi hedefliyoruz” dedi.. Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğini, farklı ürünler üretilmesini teşvik edeceklerini belirten Altay, modern süt toplama merkezleri, mezbahaneler, hayvan yıkama üniteleri gibi desteklerde bulunacaklarını dile getirdi.
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