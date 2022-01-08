Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı açıldı, Başkan Erdoğan yeni müjdeyi verdi: En kısa sürede açıyoruz

8 Ocak 2022 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometre ile devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik

(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz

Artık hız bizim konforumuz olacak



Biz yola çıktığımızdan bu yana Karaman hep bizimle birlikte yürüdü. Biz de Karaman ile birlikte yürüdük

Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira olan 102 km'lik Konya-Karaman Hızlı Tren hattımızın hayırlı olmasını diliyorum

Bir zamanlar Batı'da yüksek hızlı trenlere binerdik. Derdik ki, "Ya Rab bize de bunları nasip et" ve rabbim bize nasip eyledi

TOKİ tarafından inşa edilen 515 konutu, altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle hizmete alıyoruz

Pek çok hızlı ve yüksek hızlı demir yolu projesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz

Toplam yatırım bedeli 2 milyar 311 milyon lirayı bulan eserlerin Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz

Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Küresel finans kriziyle başlayan, koronavirüs salgınıyla tamamen gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız

Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır

İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst en yüksek seviyesine getirdik

Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye, eski Türkiye'yi en iyi onlar biliyor

Milletimiz istikrar ve güven ikliminde ülkenin kaderini onlara teslim etmedi ve etmeyecek

Tabi, ülkemizde malesef böyle bir muhalefet, siyaset anlayışı var. Yalansa yalan, dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadarn cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Türkovac aşısını üretiyor adamlar diyor ki böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlar hiç sesiniz çıkmadı. Bu cambazlar, sahtekarlar malesef o dönem hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını savunmadı. şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı? Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

Kimin felaketinden medet umduğunu milletimize göstereceğiz

Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17-25 Aralık kumpasındaki meselenin adalet, 6-8 Ekim olaylarındaki meselenin Kobani olmadığı şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kesinleşmiştir

2018'den itibaren ekonomimiz doğrudan hedef alınmaya başlandı. Aldığımız tedbirlerle bu saldırıların yurt dışı ayaklarını önemli ölçüde kestik

Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi, enflasyondaki müsilajı da en kısa zamanda temizleyeceğiz

Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz

Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız

Milyonlarca vatandaşımıza çalışacak iş, geleceğine güvenle bakabileceği imkan sağlıyoruz. Sadece 2021'de 2 milyon işsize iş temin ettik

İnşallah kısa süre içinde tüm bu karmaşayı bir düzene sokmuş, dengesizlikleri ortadan kaldırmış olacağız