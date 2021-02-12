AA 12 Şubat 2021 Cuma 11:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:36

14 Şubat Pazar günü yapılacak erken genel seçimde Kosova Demokratik Türk Partisinden (KDTP) milletvekili adayı olan Kervan, seçim çalışmalarının yanı sıra Türkiye-Kosova ilişkileri ve Kosova'daki Türklerin durumu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kosova'da çok farklı bir genel seçim süreci yaşandığını aktaran Kervan, parti temsilcileri olarak her alanda ülkedeki Türk toplumuna fayda sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Kervan, Kosova'daki Türk toplumu olarak dillerini, dinlerini, eğitimlerini ve kültürlerini yaşatmak adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, "Ekonomik kalkınmaya da yürütmüş olduğumuz bakanlık vesilesiyle Kosova geneline ve Kosova Türk topluluğuna desteklerimiz oldu. Pandemi döneminde olsa bile özellikle özel sektörde bakanlığımızın yürütmüş olduğu destekler ve projeler çerçevesinde istihdam şartları da yarattık." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı andan beri ana hedeflerinin gençlerin önünü açmak olduğunu ifade eden Kervan, bu alanda attıkları adımlara dair şunları söyledi:

"Bizler özellikle Türkiye ve Kosova üniversitelerinden mezun gençlerimizin yollarını açmaya çalıştık. Bunu yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak başardık. Kosova Türkiye Ticaret Odası ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde, üniversite mezunu gençlerimize stajyer olarak Kosova'da faal güçlü Türk şirketlerinde kapılar açılacak ve kendilerine bir fırsat sunulacak. Hem kendilerini yetiştirecekler hem istihdam ortamına daha yakın olacaklar hem de Kosova'da gençlerimizin Avrupa ülkelerine yönelik göçünü engellemiş olacağız."



- "Burada Türkiye'nin de manevi büyükelçileriyiz"

Bakan Kervan, seçimde oy kullanmanın önemine de işaret ederek, Kosova'da Türk varlığını ve Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkileri en iyi şekilde temsil ettikleri için KDTP'ye atılacak oyların birlik ve beraberliğin de simgesi olacağını söyledi.

Kosova-Türkiye arasındaki mevcut iyi ilişkilerin seçimden sonra daha da ileri bir noktaya taşınmasının önemine dikkati çeken Kervan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette ki bizler, Kosova ile Türkiye arasındaki sarsılmaz köprünün temelleriyiz. Bu böyle de devam edecektir. Kosova'da kime sorarsanız sorun, Kosova Türkleri dediğiniz zaman, KDTP dediğiniz zaman Türkiye akla gelir. Bu yüzden bizim görevimiz sadece Kosova'daki Türkleri temsil etmek değil. Bir şekilde bizler burada Türkiye'nin de manevi büyükelçileriyiz."



- Türkiye salgın dönemindeki yardımları ile Kosovalıları yalnız bırakmadı

Salgın döneminde Türkiye'nin Kosova'ya yaptığı yardımlara da değinen Kervan, Türkiye'nin Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşlar aracılığıyla bu salgın sürecinde Kosovalıları yalnız bırakmadığını hatırlattı.

Bakan Kervan, Kosova'daki Türk toplumunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı beklentilerini de dile getirerek, "Kosova Anayasası çoklu vatandaşlığa izin veren bir anayasa. Bu yüzden ileride inşallah Türkiye'ye göç etmek adına değil, ana vatanla bütünleşmek adına bu sorun da ortadan kalkar ve Kosova Türk toplumunun yıllardır beklediği çifte vatandaşlık ana ülke tarafından kabul edilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kosova halkları arasındaki gönül bağına da değinen Kervan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki Kosova kökenli kardeşlerimiz ve Kosova'daki Türkiyeli kardeşlerimiz gerçekten bu mozaiğin en iyi örnekleridir. Bizler de bunu olabildiğince daha fazla renklendirmek adına elimizden geleni yapacağız. Kosova'daki Türkiye kurumlarıyla, Türkiye'deki Kosova kurumlarıyla fakat çok daha önemlisi, Türkiye ile Kosova arasındaki gönül bağlılığımızla bunu başaracağımızı inanıyorum."