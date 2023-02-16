Kosta Rika: Türkiye ile birçok konuda işbirliği yapabiliriz

Tinoco, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkına ve hükümetine en içten başsağlığı dileklerini ileten Tinoco, "Gerçekten ülkenin güneydoğusunda merkezi olan bu deprem büyük bir felaketti. Kosta Rika, bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanındadır. Türk halkına daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz bununla ilgili yeni yöntem arayışı içindeyiz. Zor bir dönem, çok zor günler var önünüzde." ifadesini kullandı.

Tinoco, Türk halkının acısını paylaştıklarını vurgulayarak "Bu yıl ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlanacak. Bunun için de tebrik dileklerimizi iletmek istiyorum. San Jose'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün açılışıyla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Aynı zamanda diplomatik ilişkilerin kurulmasını da kutluyor olacağız." diye konuştu.

- EĞİTİM KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ



Çavuşoğlu'nu ülkesine davet eden Tinoco, "Bu ziyaret, siyasi konsültasyonlar için son derece önemli bir mekanizmayı test edecektir. Bu vesileyle ticari anlamdaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi de tartışabiliriz, ele alabiliriz. Hem Türkiye hem Kosta Rika'daki dış ekonomik ilişkiler kurulları, temsilcileri Orta Amerika'da bu ilişkilerin nasıl geliştirebileceğini konuşabilir." dedi.

Tinoco, Kosta Rika Eğitim Bakanlığının, yükseköğrenim konusunda işbirliğiyle ilgili anlaşmanın taslağını hazırlamaya başladığını aktararak "Kosta Rika'nın üniversiteler arasında bilgi paylaşımı, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çalışmalara hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Ortak araştırma projelerine de katkıda bulunabiliriz. Son derece sağlam bir akademik işbirliğini taraflar arasında geliştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- AFET KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ MESAJI



Farklı alanlarda anlaşma imzalama konusundaki niyetini de ifade eden Tinoco, şöyle devam etti:

"Doğal afetlerin önlenmesiyle ilgili işbirliği ve yine her iki ülkenin depremle ilgili çalışan kuruluşları arasında işbirliği gibi. Bu çerçevede Türkiye ile işbirliğimizin güçlendirilmesiyle ilgili özellikle ticaretin teşvik edilmesi, yükseköğretim, afet yönetimi ve afetlerin önlenmesi ve bununla ilgili koruma faaliyetlerindeki işbirliğinin de son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışarak çok daha iyi bir başarıya imza atabiliriz ve halklarımızın refahına katkıda bulunabiliriz."

Tinoco, Türkiye'nin sunduğu burs imkanları için de teşekkür ederek "Bu burslar, Kosta Rika'dan gelen birçok öğrencinin lisans ve yüksek lisans çalışmalarını burada yapmasını sağladı." dedi.

Türkiye'yi 2022-2024 döneminde BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik eden Tinoco, "Bu dünyamızın, korunması ve gelecek nesillere iyi bir gelecek aktarılabilmesi için önemli olacak. Bir kez daha Türk halkına ve Türkiye hükümetine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.