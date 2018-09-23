Köylülerden ne istediniz
PKK gerçek yüzünü yine gösterdi. Teröristler destek göremedikleri iki köylüyü yakarak öldürdü. Nokta operasyonlar ile çözülme sürecine giren PKK, Bakan Soylu’nun yaylalara erzak bırakmayın talimatı ile aç kalınca köylüleri hedef aldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK’lılarca kaçırılan iki köylüden dün acı haber geldi. Eli kanlı katiller iki arkadaşı bulundukları aracın içinde yakarak vahşice katletti.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışındaki nokta operasyonları ile çözülme sürecine giren ve yiyecek ekmek dahi bulamayan PKK köşeye sıkıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bu kış PKK’yı aç bırakacağız” sözlerinin ardından yayla evlerinde erzak bırakılmaması ve terör iltisaklı belediyelere atanan kayyum başkanların başarısı bölgede PKK’ya olan desteği minimize etti. İki köylü aç kalan PKK’lıların hedefi oldu.
KIRSALDA BULUNDU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, köyde ürettikleri ürünlerisatmak amacıyla Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı. Adıyaman ve Öztunç’un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç’un cesetleri Doğan köyü kırsalında bulundu. Yapılan incelemede, iki kişinin PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi. Teröristlerce öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç’un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.
AK Parti’ye oy verince katledildiler
Tarihler 27 Haziran 2018 gösterdiğinde bebek katilleri iki vatandaşı hunharca öldürdü. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde iki vatandaş, AK Parti’ye oy verdiği için PKK’lı teröristlerce öldürüldü. İkisi de asılı halde bulundu. Cesetlerin yanında bulunan notta ise “2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür” yazılıydı.
Hainler muhtarı diri diri yaktı
Bölge halkından destek bulamayan PKK daha önce de korku salmak için benzer katliamlar yaptı. Ancak bölge halkının yanında olduğunu her an hissettiren devlet ile vatandaşların kararlılığı bu çabaları boşa çıkardı. O katliamlardan biri de 27 Mayıs 2016’da yaşandı. Mardin’in Yeşilli İlçesi Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Acu, PKK’lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracıyla birlikte yakılarak öldürüldü. Aracın arka tarafındaki asfaltın üzerine ise sprey boya ile PKK yazılmıştı.
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