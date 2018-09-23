Köylülerden ne istediniz

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK’lılarca kaçırılan iki köylüden dün acı haber geldi. Eli kanlı katiller iki arkadaşı bulundukları aracın içinde yakarak vahşice katletti.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışındaki nokta operasyonları ile çözülme sürecine giren ve yiyecek ekmek dahi bulamayan PKK köşeye sıkıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bu kış PKK’yı aç bırakacağız” sözlerinin ardından yayla evlerinde erzak bırakılmaması ve terör iltisaklı belediyelere atanan kayyum başkanların başarısı bölgede PKK’ya olan desteği minimize etti. İki köylü aç kalan PKK’lıların hedefi oldu.

KIRSALDA BULUNDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, köyde ürettikleri ürünlerisatmak amacıyla Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı. Adıyaman ve Öztunç’un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç’un cesetleri Doğan köyü kırsalında bulundu. Yapılan incelemede, iki kişinin PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi. Teröristlerce öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç’un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.