Köylüye hakaret eden Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı.

Sözcü TV'de katıldığı programda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin nedeninin köylü kesimden oy alamaması olduğunu belirterek "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.

Köylünün enflasyon diye bir derdinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle seçim sonucunu kendince analiz etti.

Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimde yaşayan vatandaşları küçümsemesi büyük tepkiyle neden olurken, sosyal medyada, "Tuvalet terliği de gelse alırız diyorlardı. Bay Kemal bir tuvalet terliği bile etmediğini ne zaman anlayacak. Durum böyleyken suçu kendinde aramak yerine yine millete fatura kesmeye kalkmış" yorumları yapıldı.

FATURAYI KÖYLÜYE KESTİ

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bilmem kaçıncı kez seçim kaybetmiş genel başkan köylülerimizi hakir görerek mağlubiyetinin sebebini onlara bağlamış. Biz de 'Köylü milletin efendisidir' diyelim; başka da bir şey demeyelim..." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, "Malatya'm, Türkiye'nin en önemli ve büyükşehir olan kentlerinden biridir. Oylarımızı demokrasiden yana kullanıp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.96 oy verdik. Malatya'mız; kırsalı, köyleri, ilçeleri ve beldeleri ile sizin anlamadığınız ve anlayamayacağınız 'Anadolu irfanı'nın yaşandığı ferasetli kenttir. Başarısızlığınızın ve 13 yenilginizin sebebi başta siz ve sizin zihniyetinizdir. Aziz milletimizi hor göremezsiniz. Köylerde, kasabalarda ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı asla hor göremez, oylarını 500 liraya satan insanlar olarak aşağılayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise "Köylü milletin efendisidir" diyen Atatürk gibi bir liderden, "Köylü para harcamayı dahi beceremiyor" diyen ve küçümseyen bir Genel Başkan'a! Söyleyecek söz kalmadı" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.