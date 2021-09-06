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Politika

Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife 'Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini' söyledi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 08:44 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 08:44
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Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.

Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

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