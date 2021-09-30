Kremlin açıkladı! Başkan Erdoğan ve Putin anlaştı

Sputnik 30 Eylül 2021 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:47

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarında, "Başkanlar, Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin sene sonuna kadar düzenlenmesi konusunda anlaştı. Tabii ki bunun için, bize hâlâ pek elverişli koşullar sağlamayan salgının buna izin vermesi gerekiyor" dedi.

Üst Düzey İşbirliği Konseyi, Rusya ile Türkiye'nin ikili ilişkilerini düzenleyen en üst düzey mekanizma ve söz konusu konseye doğrudan Putin ile Erdoğan başkanlık ediyor. Pandemi sebebiyle 2019'dan beri düzenlenmeyen konseyin bu sene içinde toplanmasının planlanması, iki liderin yıl sona ermeden yeniden bir araya gelebilecekleri anlamına geliyor.

'GÖRÜŞME TAM ZAMANINDA YAPILDI'

Peskov ayrıca, Soçi görüşmesinin içeriğine ilişkin sorular üzerine, "Görüşme, oldukça yapıcıydı, gerekliydi ve tam zamanda yapıldı, her iki taraf için de yararlı oldu" dedi.

Kremlin Sözcüsü, iki liderin en başta, turizm ve tarım alanı da dahil olmak üzere ülkelerinin ikili işbirliğini ele aldıklarını kaydetti: "Rusya, Türkiye'ye çok büyük miktarda tahıl tedarik ediyor. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na domates, salatalık ve bu gibi ürünler tedarik ettiği de çok iyi biliniyor. Bunlar da liderlerin gündemindeydi."

"Bölgesel sorunlar gündemde yoğun bir biçimde ele alındı" diye devam eden Peskov şunları söyledi: "Suriye hususunda detaylı bir biçimde fikir alışverişi yaptılar, Afganistan'ı konuştular, Libya'yı ele aldılar ve tabii ki Karabağ'da barışın sağlanmasına da değindiler. Rusya tarafı görüşmede, sınırların belirlenip netleştirilmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi konularında tarafların uzlaşı sağlaması gerektiğini belirtti."

'TÜRKİYE'DE YENİ GELİŞEN BARIŞÇIL NÜKLEER ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN İŞBİRLİĞİMİZ BAKIMINDAN NELER YAPILABİLECEĞİ KONUŞULDU'

Peskov'un açıklamalarına göre Putin ve Erdoğan Soçi'de, S-400 hava savunma sistemi konusunda işbirliğini genişletme ihtimali de dahil, ülkelerinin askeri-teknik işbirliğini de ele aldı.

"Bazı parçaların Türkiye topraklarında üretilmesi ihtimali ele alındı ve havacılık konusundaki işbirliği ihtimaline değinildi" diyen Kremlin Sözcüsü, Türkiye'ye ikinci parti S-400 tedariki ve Su-35 uçakları teslimatı konularında sözleşmeler imzalanmasının ele alınıp alınmadığı soruları üzerine, bu gibi detaylar veremeyeceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü, bunun yanında liderlerin Türkiye'de Rusya tarafından yeni nükleer güç santral üniteleri inşa edilmesi ihtimalini de ele aldıklarını kaydetti: "Türkiye'de yeni gelişen barışçıl nükleer enerji sektörü için işbirliğimiz bakımından neler yapılabileceği konuşuldu. Mesele sadece bir ya da birkaç ünite inşa etmekle ilgili değil, Türkiye'de yeni, yüksek teknoloji ve temiz bir ekonomi sektörü oluşmakta."

'ANKARA'NIN TÜRKAKIM KONUSUNDA ALDIĞI KARARLARIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞU BUGÜN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR'

Soçi görüşmesinde liderlerin, Türkiye'ye doğalgaz tedarikini de ele aldıklarını kaydeden Peskov, "Putin, Türkiye liderliğinin TürkAkım konusundaki kararlarını zamanında ve etkili bir biçimde vermesini çok takdir ettiğini söyledi. Zira kararlar çok hızlı bir biçimde alındı ve proje zamanında gerçekleştirilebildi" dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "(Ankara'nın) bu eylemlerinin ne kadar doğru olduğu bugünkü durumdan da anlaşılıyor. Avrupa'nın enerji ve doğalgaz pazarının nasıl kötü durumda olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'yse, sahip olduğu altyapı ile kendini emniyette hissediyor."