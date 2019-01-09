Rusya, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini duyurdu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte Rusya'ya gitmesi ve görüşme yapması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova yönetimiyle yapacağı görüşme ile ilgili kesin tarih verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...