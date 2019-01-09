Rusya, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini duyurdu
Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı yakın bir tarihte ziyaret edeceği duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte Rusya'ya gitmesi ve görüşme yapması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova yönetimiyle yapacağı görüşme ile ilgili kesin tarih verilmedi.
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