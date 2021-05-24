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Politika

Kritik anlaşmada imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez...

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile çeşitli anlaşmaların imzalandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir. Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

(Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık.

(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz.

Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim. NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum.

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