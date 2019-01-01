Kritik görüşme iki gün sürecek

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) ilgili Türkiye’nin ABD’ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak’ta Ankara’da görüşmeler yapacak. Önceki gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Türkiye’de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi yönünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz. Bu konu ile ilgili ABD’liler de inceleme yapıyor. Yakın zamanda Türkiye’ye elebaşının iadesi için yetkililer gelecek” sözlerinin ardından dün görüşme tarihi netleşti.

ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu tespit etmişti. Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen’le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor. Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan isimlerden Hakan Çiçek’in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu. Özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde, cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı. Çiçek’e ait ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı Pensilvaya’daki çiftlik evinde aktive edildiği tespit edilmişti. Türk yetkililer, tüm bu dijital izleri 13 Temmuz 2018’de Amerikalı meslektaşlarıyla yaptıkları toplantıda masaya koyarak FETÖ’nün darbe girişimindeki rolünü kanıtladı.

2019’UN İLK HAFTASI

Ankara’da 3-4 Ocak’ta Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD’nin yeni delillere ilişkin değerlendirmesi öğrenilecek. ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak. ABD’de, 2013’te Kongre üyelerinin Azerbaycan’a yaptığı gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden sorumlu tutulan ve ağustosta Ermenistan’da tutuklanan Kemal (Kevin) Öksüz’ün, ABD’ye iade edilmesi son dönemde dikkat çekici gelişmeler arasında yer almıştı.

Koordinatlar Çiçek’ten çıktı

ABD’deki AA ekibi, Çiçek’in telefonunda kayıtlı koordinatları New York kent merkezinde navigasyon uygulamasına girdi. New York’tan yola çıkan AA ekibini, koordinatlar doğrudan terörist Gülen’in Pensilvanya’da kaldığı çiftliğe götürdü.